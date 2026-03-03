Brasil de Pelotas anuncia lateral e zagueiro para a disputa da Série D

Atletas já trabalham com o restante do elenco Xavante. Divulgação / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas anunciou, na noite de segunda-feira (2), mais dois reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Matheus Streit, de 20 anos, e o zagueiro Saulo, de 30, passam a integrar o elenco xavante para a temporada.

Formado na base do Cruzeiro, Streit pertence ao Criciúma e chega por empréstimo. No primeiro trimestre, o lateral atuou pelo Concórdia, no Campeonato Catarinense, onde disputou cinco partidas e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, no dia 22 de janeiro. Seu último jogo foi em 7 de fevereiro, na eliminação diante do Brusque, nos pênaltis, quando foi expulso nos acréscimos do segundo tempo.

Já o zagueiro Saulo retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo Tazza Maltija, da segunda divisão de Malta. Experiente no cenário gaúcho, o defensor atuou pelo Pelotas em 2022 e pelo Farroupilha em 2024. Na última temporada, disputou o Campeonato Gaúcho e a Série D pelo Guarany de Bagé, clube que também buscou a sua contratação para a competição nacional. Em 2023, no Alvirrubro, o defensor trabalhou com Hélio Vieira, atual coordenador técnico do Xavante.

As contratações foram confirmadas no mesmo dia da apresentação de parte do elenco para a pré-temporada. Ao todo, 13 atletas se reapresentaram na segunda-feira (2) e realizaram testes físicos na Arena Marini, marcando o início oficial dos trabalhos visando a competição nacional.

Série D

Marcada para iniciar no dia 4 de abril, a Série D foi reformulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e passa a contar com 96 clubes a partir da atual edição. Os clubes que avançam para o mata-mata disputam os confrontos no formato de ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.

Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.

As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.



