Atual campeão, Brasil de Pelotas pode não disputar a Copa FGF de 2026 

Xavante venceu o Aimoré na decisão de 2025. Max Peixoto / FGF

Atual campeão da Copa FGF, o Brasil de Pelotas ainda avalia a possibilidade de disputar a edição deste ano. A definição depende da confirmação, por parte da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), sobre as vagas que a competição concederá ao campeão.

— A participação na Copinha é uma decisão estratégica. Dentro do calendário como um todo, o Brasil sabe exatamente por que ele está entrando em cada competição. Então, se de repente a gente não tem uma confirmação de uma determinada vaga na Copinha, ela pode perder a função para o clube — afirmou Fernando Ferreira, sócio do Consórcio Xavante, em entrevista ao programa institucional Hora Xavante.

O Brasil de Pelotas está entre os clubes que enviaram ofício à FGF manifestando interesse em participar do torneio. No entanto, a confirmação depende da definição sobre a existência de vagas nacionais, especialmente para a Copa do Brasil. A decisão será conhecida na sexta-feira (27), às 15h, durante o congresso técnico da competição.

Pelo regulamento da CBF, as federações só podem indicar vagas para competições nacionais em torneios que contem com ao menos três clubes da primeira divisão estadual. Como apenas duas equipes do Gauchão — Guarany e Monsoon — demonstraram interesse até o momento, a Copa FGF corre o risco de não garantir vagas na Série D e na Copa do Brasil.