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Assembleia de credores do Brasil de Pelotas tem datas definidas e analisará plano com 77% de deságio

Clube pretende reduzir a dívida de R$ 21,8 milhões para R$ 5 milhões

Daniel Costa

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