Assembleia de credores do Brasil de Pelotas tem datas definidas e analisará plano com 77% de deságio

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Primeira chamada acontece no dia 14. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Assembleia Geral de Credores (AGC) do Brasil de Pelotas vai acontecer nos dias 14, em primeira convocação, e 28 de abril, em segunda, às 14h. A reunião será realizada de forma virtual, com credenciamento a partir das 13h, e reunirá os cerca de 400 credores habilitados no processo.

Na pauta está a análise do plano de renegociação de dívidas apresentado pelo clube, que prevê um deságio de 77%, reduzindo o passivo de R$ 21,8 milhões para cerca de R$ 5 milhões. O valor será pago integralmente pelo Consórcio Xavante, grupo de investidores que está adquirindo 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) rubro-negra.

Ao todo, 390 credores estão listados no processo, sendo 348 da classe trabalhista, 37 quirografários (credores sem garantias) e cinco microempresas ou empresas de pequeno porte. Os trabalhistas têm prioridade no recebimento.

O despacho do Juizado Regional Empresarial de Pelotas, publicado nesta terça-feira (31), homologa as datas sugeridas pela administradora judicial, o escritório Feversani, Pauli & Santos, e também prorroga por mais 180 dias o chamado stay period, período em que ficam suspensas execuções contra o clube.

Funcionamento da Assembleia

A assembleia seguirá as regras da Lei 11.101/2005. Em primeira convocação, é necessária a presença de credores que representem mais da metade dos créditos de cada classe. Já em segunda convocação, a reunião pode ocorrer com qualquer quórum.

Trabalhadores e credores de micro e pequeno porte votam por cabeça, ou seja, não importa o valor do crédito de cada um dos seus integrantes, e a aprovação da proposta dar-se-á por maioria simples. Já a classe de quirografários vota de acordo com o valor do crédito, ou seja, o peso do voto é proporcional a dívida. Para aprovação, o plano precisa do aval das três classes.