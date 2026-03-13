Após campanha histórica, Guarany de Bagé pode ficar sem vaga na Copa do Brasil de 2027

Índio chegou até a terceira fase da competição neste ano. Rebeca Schumacker / Guarany FC

Após sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, o Guarany de Bagé corre o risco de ficar fora da competição em 2027. Para garantir vaga no torneio pelo terceiro ano consecutivo, o Alvirrubro precisa conquistar o título da Série D do Campeonato Brasileiro ou depender de combinações de resultados envolvendo clubes gaúchos em competições nacionais.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) destina cinco vagas ao Rio Grande do Sul na Copa do Brasil. Tradicionalmente, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) distribui essas vagas de acordo com a classificação final do Campeonato Gaúcho.

A campanha do Guarany no Gauchão deste ano diminuiu significativamente as chances de classificação. A equipe apenas evitou o rebaixamento e terminou na nona colocação entre os 12 participantes.

Para chegar à Copa do Brasil por meio da classificação estadual, o Guarany precisa torcer por ao menos dois resultados específicos. Entre as possibilidades estão o acesso do Juventude à Série A do Campeonato Brasileiro, o título da Série C por Caxias ou Ypiranga, ou ainda a conquista da Série D por São José ou São Luiz.

Além disso, o Alvirrubro depende da permanência de Grêmio e Inter na Série A. Desde a atual edição da Copa do Brasil, os clubes da elite do Brasileirão entram diretamente na quinta fase da competição, o que libera as vagas via estadual.

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Entenda a distribuição das vagas pela classificação geral do Gauchão 2026

Grêmio – vaga garantida em caso de permanência na Série A para 2027 Internacional – vaga garantida em caso de permanência na Série A para 2027 Juventude – vaga 1 Ypiranga – vaga 2 São Luiz – vaga 3 Novo Hamburgo – vaga 4 Caxias – vaga 5 São José – conquista a vaga caso o Juventude suba para a Série A ou se Caxias, São Luiz ou Ypiranga conquistarem um título nacional Guarany – precisa da combinação de acesso do Juventude e de título nacional de Caxias, São José, São Luiz ou Ypiranga

Copa FGF

Há ainda a possibilidade de a FGF destinar uma das cinco vagas à Copa FGF, como forma de valorizar o torneio.

Caso isso ocorra, as chances de classificação do Guarany pelo Gauchão diminuem. Por outro lado, o clube poderia disputar a própria Copa FGF como caminho alternativo para buscar a vaga na Copa do Brasil.



