Ação do Grêmio vai distribuir camisas oficiais a torcedores em Pelotas e Bagé

Enamorado e Thiaguinho foram os modelos da campanha. Divulgação / Grêmio

Pelotas e Bagé vão participar, nesta quarta-feira (18), de uma ação especial de lançamento do novo uniforme do Grêmio. A partir das 10h, as duas cidades receberão uma iniciativa que vai presentear cinco torcedores em cada local com a camisa do Tricolor.

As atividades ocorrerão em pontos específicos do centro de cada município. O endereço será divulgado com exclusividade aos sócios do clube nesta terça-feira (17), às 19h03. No local, os torcedores participarão de dinâmicas que distribuirão cinco vouchers. Cada bilhete garante uma camisa oficial, sendo que um deles dará direito à versão de jogador.

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Além das cidades da região Sul, a ação também será realizada em Caxias do Sul, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria, Tramandaí e Uruguaiana. Ao todo, serão distribuídos 100 vouchers.

A estratégia integra um movimento do clube para engajar a torcida no interior do Estado, aproveitando a expectativa pela nova fornecedora de material esportivo.

Novo uniforme

O torcedor gremista conheceu na terça-feira (17) o seu novo uniforme número 1. Esta é a primeira camisa com assinatura da New Balance, nova fornecedora do clube.

Há duas grandes mudanças no manto tricolor: a primeira está nas mangas todas pretas. A outra está nas listras em tom degradê, com a listra preta ficando azul e vice-versa.