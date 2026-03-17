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Ação do Grêmio vai distribuir camisas oficiais a torcedores em Pelotas e Bagé

Iniciativa marca lançamento do novo uniforme do Tricolor; cinco gremistas em cada cidade serão premiados

Daniel Costa

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