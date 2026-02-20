Veja a decisão do TJD por invasão de torcedores do Brasil de Pelotas na final da Copa FGF

Milhares de xavantes estiveram no gramado do Bento Freitas na comemoração do título. Daniel Costa / Grupo RBS

O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) não acolheu a tese da Procuradoria e manteve a pena do Brasil de Pelotas por incidentes na final da Copa FGF em multa de R$ 2,4 mil. A decisão unânime desta sexta-feira (20) afasta a possibilidade de uma nova perda de mando de campo ao Xavante.

O recurso, realizado pelo procurador Alberto Franco, entendia que a pena aplicada pela 1ª Comissão Disciplinar do TJD-RS era insuficiente para os oito fatos relatados no processo. A Procuradoria pedia multas mais duras, além da perda de mais de cinco mandos de campo.

Em sua tese, Franco citou que os torcedores "bagunçaram do início ao fim" a partida. Para a Procuradoria, os casos mais graves envolveram o arremesso de sinalizadores e a invasão de torcedores no gramado do Bento Freitas.

Tese da defesa acatada

A defesa, comandada pelo advogado Alexandre Borba, defendeu que uma possível perda de mando de campo impossibilitaria a participação do Brasil na Copa FGF nesta temporada:

— Se tu pune um clube com mandos de campo, tu pode inviabilizar a presença desse clube novamente na competição.

Ao falar da invasão, Borba cita que não foi uma desordem, mas sim torcedores que buscavam comemorar um título que não acontecia há mais de quatro décadas.

— Nesse caso, é importante analisar o espírito dos torcedores. O intuito daqueles torcedores ao ingressarem no campo foi comemorar um título. Eram famílias que estavam comemorando — afirmou.

Borba citou que não houve negligência do Brasil para evitar o incidente. Segundo ele, todos os estádios modernos do país têm estruturas que permitem a entrada em massa de pessoas no gramado caso se juntem para isso.

Outra condenação

Em janeiro, o Pleno do TJD-RS rejeitou o recurso do Xavante em um caso de injúria racial cometido por um torcedor na semifinal da Copa FGF, contra o Gaúcho. Com a decisão, foi mantida a penalidade, e o clube terá de disputar uma partida com os portões do Bento Freitas fechados.

O episódio ocorreu após o fim do jogo de ida entre Brasil e Gaúcho, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no estádio Bento Freitas. O capitão da equipe de Passo Fundo, Luiz Fernando, registrou boletim de ocorrência afirmando ter sido alvo de ofensas racistas enquanto se dirigia ao túnel de acesso aos vestiários.

Assim como no julgamento de primeira instância, realizado em dezembro, o Brasil afirmou ter identificado o autor da injúria. No entanto, de acordo com o procurador do TJD-RS, Alberto Franco, o clube não apresentou a identificação formal do torcedor ao Tribunal. Para ele, o Xavante “passou a mão por cima do torcedor”, que poderia ser impedido por dois anos de de frequentar estádios.