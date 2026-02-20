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R$ 2,4 mil
Notícia

Veja a decisão do TJD por invasão de torcedores do Brasil de Pelotas na final da Copa FGF

Procuradoria solicitou perda de mando de campo, o que não foi acolhido pelo Tribunal, que manteve multa de R$ 2,4 mil

Daniel Costa

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