Último jogo do Guarany de Bagé no Gauchão em casa será com portões fechados

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Confronto com o Avenida, no Estrela D'Alva, não terá público. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Guarany de Bagé vai enfrentar o Avenida, pela penúltima rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão, com os portões do Estrela D'Alva fechados. A punição foi confirmada pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), nesta sexta-feira (20), quando o clube foi condenado pelo uso de artefatos pirotécnicos na partida contra o Grêmio, pela primeira fase.

A condenação foi baseada no artigo 213 do CBJD, que trata de desordem de elevada gravidade. A Procuradoria entendeu que houve falha do clube na prevenção e repressão ao uso de sinalizadores nas arquibancadas do Estrela D’Alva.

A defesa, comandada pelo advogado Diego Segredo, sustentou que o uso dos artefatos não gerou prejuízo ao andamento do evento, já que o fato aconteceu antes do início da partida.

— Não existe nada que comprove a elevada gravidade. O que existe foi uma quebra de confiança da torcida com o clube — defendeu.

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No entanto, o tribunal não acolheu a tese da defesa, garantindo que seria possível evitar o caso. A decisão final foi pela condenação do clube para perda de um mando de campo, que pode ser cumprida com portões fechados, e multa de R$ 1.000.

No mesmo julgamento, o Guarany conseguiu reduzir a condenação pelo atraso de 39 minutos no início da partida contra o Grêmio, que estava marcada para 21h30min e começou às 22h09min. O pleno reduziu a multa pela metade, considerando R$ 100 por minuto de atraso — pena total de R$ 3,9 mil.

Absolvição e gancho

Na quinta-feira (19), a 1ª Comissão Disciplinar do TJD-RS ainda analisou dois casos envolvendo o Alvirrubro. No primeiro, o clube foi absolvido pelo adiamento da realização do segundo tempo do confronto contra o Monsoon, causado por problemas no sistema de iluminação do Estrela D’Alva.

O segundo julgou a expulsão de três jogadores do Índio na partida contra o Avenida. Marquinhos foi absolvido, enquanto Jean Carlos e Welder pegaram ganchos de dois e quatro jogos, respectivamente. Suspensos contra o Inter-SM, os atletas já cumpriram um.

O clube deve entrar com recurso e pedido de efeito suspensivo para contar com os atletas na reta final do Gauchão.



