Saiba onde assistir Inter-SM x Guarany de Bagé pelo quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2026

O Guarany de Bagé abre o returno do quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2026 diante do Inter-SM, às 19h deste sábado (21). A partida será no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.
Esse será o terceiro confronto entre as equipes no Gauchão, o segundo consecutivo. Nos dois encontros anteriores, disputados no Estrela D’Alva, o Guarany levou a melhor, conquistando suas únicas vitórias na competição. Na primeira fase, venceu por 1 a 0. Já no duelo mais recente, o Índio garantiu a vitória de virada, por 3 a 2.
Atualmente, o Guarany é o vice-líder do quadrangular, com quatro pontos, um atrás do Avenida. Na zona do rebaixamento estão Monsoon e Inter-SM, com três e dois pontos, respectivamente.
Embalado pela virada, o Guarany chega à quarta rodada com a chance de assumir a liderança e encaminhar a permanência na elite do Gauchão.
Mudanças no Alvirrubro
Em sua segunda partida no comando do Alvirrubro, Gelson Conte deve fazer alterações na equipe titular. A tendência é de mudanças no ataque, com as entradas de Tony Jr., autor do gol da virada contra o Inter-SM, além de Marquinhos e Welder, que cumpriram suspensão.
O centroavante ainda é incerto, pois depende de um efeito suspensivo para estar liberado, já que foi punido com quatro jogos.
Prováveis escalações
Guarany: Jonathan; Talles, Alberte, Bruno Cardoso, Vitor Oliveira; Allan (Adaílson), Marcão, Murilo e Marquinhos; Tony Jr. e Lucão (Welder). Técnico: Gelson Conte.
Inter-SM: Copetti; Mizael, Salazar, Mateus Santana e Otávio; Mossoró, Simas e Laion; João Felipe, Jarro e Michel. Técnico: William Campos.
Arbitragem
Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Rafael da Silva Alves, Tomas Ledur Hartmann e Edimilson Fernando dos Santos da Luz. VAR: Daniel Nobre Bins.
Onde assistir
A partida será transmitida ao vivo no YouTube de GZH.
