Saiba onde assistir Guarany de Bagé x Avenida pelo quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2026

O Guarany de Bagé encara o Avenida, neste sábado (28), às 16h, pela penúltima rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2026. A partida, disputada no Estádio Estrela D'Alva, pode garantir a permanência antecipada do Alvirrubro na elite estadual.
Para a decisão, o Guarany faz promoção de ingressos. As entradas estão sendo comercializadas no site e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para as duas torcidas. Na modalidade cadeira, exclusiva para o time de Bagé, o valor é de R$ 100.
Esse será o segundo confronto entre as equipes no Gauchão. No primeiro turno, em Santa Cruz do Sul, o Avenida levou a melhor e venceu por 2 a 1. Naquela oportunidade, o Guarany atuou com um jogador a menos desde o primeiro tempo.
Atualmente, o Guarany é o líder do quadrangular, com sete pontos, um a mais que o vice-líder Avenida. Na zona de rebaixamento aparecem Monsoon, com quatro, e Inter-SM, com dois.
Com três pontos de vantagem sobre a primeira equipe na zona de rebaixamento do quadrangular, o Guarany depende apenas de uma vitória simples sobre o Avenida para confirmar, de forma antecipada, a permanência.
Com 100% de aproveitamento no comando alvirrubro, o técnico Gelson Conte deve repetir a mesma equipe que venceu nas últimas três partidas.
Prováveis escalações
Guarany: Thiago Gonçalves; Raphinha, Jean Martim, Alberte e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho, Murilo e Marquinhos; Tony Jr. e Welder. Técnico: Gelson Conte.
Avenida: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Rodrigo Milanez, Zé Pedro, Santos e Vinícius Silva; Tinga, Anderson Recife, Bizescki; Wesley Pionteck, Xandy e Wellisson. Técnico: Gabriel Dutra
Arbitragem
Eduardo Fernandes Bastos, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna, Artur Avelino Birk Preissler e Tiago Lemos Clasen. VAR: Jean Pierre Goncalves Lima
Onde assistir
A partida será transmitida ao vivo no YouTube de GZH.
