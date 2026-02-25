Saiba onde assistir Caxias x Guarany de Bagé pela Copa do Brasil

O Guarany de Bagé estreia na Copa do Brasil diante do Caxias nesta quarta-feira (25), às 20h. O confronto, em jogo único, será no Estádio Centenário, na Serra.
Quem vencer, avança para a terceira fase. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades.
Pela classificação à segunda fase, o Índio receberá R$ 830 mil em premiação. Caso avance, o valor sobe para R$ 950 mil. O valor das premiações varia de acordo com a divisão nacional na qual o clube está inserido.
Situação dos clube
Nesta temporada, Guarany e Caxias já se enfrentaram pelo Gauchão. Também no Estádio Centenário, o time da casa levou a melhor e goleou o Alvirrubro por 4 a 1.
Em pouco mais de um mês, o Caxias viu o técnico Fernando Marchiori pedir desligamento para assumir o XV de Piracicaba. Marcelo Cabo foi escolhido para ser o seu substituto, mas não conseguiu encaixar a equipe, que chega para o confronto da Copa do Brasil após duas eliminações seguidas em casa, nas quartas de final do Gauchão e na semifinal da Taça Farroupilha.
Já o Guarany chega em seu melhor momento na temporada. Após terminar a primeira fase na lanterna do Grupo A, o clube fez mudanças na casamata, trocando William Campos por Gelson Conte. O novo treinador tem 100% de aproveitamento e vem de duas vitórias consecutivas, fazendo do time o líder do quadrangular do rebaixamento.
Prováveis escalações
Caxias: Marcelo Dal Soler; Thiago Ennes, Andrés Robles, Maurício Ribeiro e Roberto; Lucas Cândido (Breno Santos), Matheus Nunes e Yann Rolim (Jonathan Ribeiro); Calyson, Douglas Skilo e Jeam. Técnico: Marcelo Cabo.
Guarany: Thiago Gonçalves; Talles, Bruno Cardoso, Alberte e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho, Murilo e Marquinhos; Tony Jr. e Welder. Técnico: Gelson Conte.
Arbitragem
Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias e Acácio Menezes Leão (trio paraense).
Como acompanhar
A Rádio Gaúcha Serra transmite a partida no app de GZH, opção Serra, a partir das 19h45min.
O jogo terá transmissão com imagens pelo Youtube, no canal da FGF.