Pelotas recebe GP Cidade do Rio Grande neste final de semana

Competição, realizada desde 1998, é uma das principais etapas do calendário. Volmer Perez / Divulgação

O Jockey Club de Pelotas realiza neste domingo (1º), a partir das 14h, o Grande Prêmio Cidade do Rio Grande, uma das provas mais importantes da temporada. O clássico será disputado em 1.800 metros e integra uma programação com seis páreos. A entrada é gratuita.

A prova, realizada em Pelotas desde 1998, após o fechamento do Jockey Club do Rio Grande, reunirá sete animais. Gladiador (Stud AHA), Haragano Coronilha e Eco Alfa (Stud Kategoria), Kaikos-Uni (Amon Silva), Jeep do Jaguaretê (César Augusto Hax), Atrevido da Lagoa (Paulo Laurino) e Fera do Manno (Stud Lobão).

A tendência é de largada intensa, com Haragano Coronilha, Kaikos-Uni e Atrevido da Lagoa buscando a ponta. Já Fera do Manno e Jeep do Jaguaretê são conhecidos pela força na reta final e podem avançar na decisão.

Gladiador e Eco Alfa correm por fora, mas merecem atenção. Gladiador levará 52 quilos e será montado por Douglas Paz. Eco Alfa, com 57 quilos, terá a condução de Kauã Gonçalves, líder da Estatística do Cristal.

Favoritismo

Vencedor da preparatória, Kaikos-Uni chega como favorito. Para a prova, o proprietário Amon Silva confirmou a montaria de Claudinei Farias, atual campeão dos GPs Protetora do Turfe e Bento Gonçalves e um dos principais jóqueis do Estado. Farias soma títulos expressivos no turfe gaúcho, incluindo sete vitórias no próprio GP Cidade do Rio Grande.

Além do clássico, a programação inclui páreos de velocidade nas distâncias de 1.000, 1.100 e 1.400 metros. A jornada contará ainda com a presença dos três primeiros colocados da Estatística do Cristal, Kauã Gonçalves, Claudinei Farias e José Antonio Rodrigues, além de Henrique de Oliveira, Marcos Boeira e dos representantes locais Douglas Paz, Vagner Montes e Volmir Ferreira.



