Orçamento de 2026 e possível entrada de investidores são pautas de reunião do Conselho do Pelotas

Clube vive indefinição quanto ao planejamento do Futebol para 2026. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Conselho Deliberativo (CD) do Pelotas se reúne nesta segunda-feira (23) para uma reunião estratégica para o futuro do clube. O encontro ordinário ocorre no Salão Nobre da Boca do Lobo, com primeira chamada às 18h30min e segunda chamada às 19h.

Entre os assuntos previstos estão a apreciação do relatório das contas da administração referentes ao exercício de 2025, a apresentação do orçamento para a próxima temporada, projetos de reestruturação dos espaços do Shopping Lobão, a exposição do grupo de trabalho de Planejamento e a análise de um documento encaminhado pelo conselheiro Klécio Santos, além dos assuntos gerais.

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O segundo item da pauta, que trata do orçamento de 2026, está diretamente ligado ao calendário esportivo do Pelotas. Até o momento, a única participação confirmada é na Divisão de Acesso, com início previsto para agosto. Já a Copa FGF, marcada para maio, segue como uma incógnita e depende de definição financeira e esportiva.

A principal expectativa da reunião, no entanto, gira em torno do quinto tópico da pauta. O documento apresentado por Klécio Santos aborda a possibilidade de um investimento externo no clube, o que pode representar uma mudança no modelo administrativo. Embora a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) não esteja descartada, a proposta não trata necessariamente desse formato.

Nos últimos meses, o conselheiro manteve reuniões com potenciais investidores. O documento apresentado ao Conselho solicita o estabelecimento de um prazo para a condução do processo e a prioridade para que esse grupo de investidores apresente uma proposta formal ao clube.

Apenas em caso de sinal verde dos conselheiros haverá, em encontros futuros, o detalhamento de valores, etapas e condições de um eventual acordo.



