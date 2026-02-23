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Orçamento de 2026 e possível entrada de investidores são pautas de reunião do Conselho do Pelotas

Sessão ordinária acontece nesta segunda-feira (23); proposta pode mudar modelo administrativo do clube

Daniel Costa

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