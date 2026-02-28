O que o Guarany de Bagé precisa para garantir a permanência no Gauchão de forma antecipada

Clube busca a terceira vitória seguida na competição. Deborah Melo / Acesso Imagens

O Guarany de Bagé depende apenas de si para disputar o Gauchão pelo quarto ano consecutivo. O Alvirrubro está no quadrangular do rebaixamento, ao lado de Avenida, Inter-SM e Monsoon, disputando duas vagas na elite gaúcha de 2027.

O time de Gelson Conte enfrenta o Avenida, no sábado (28), às 16h, no Estrela D'Alva, pela penúltima rodada do quadrangular.

Atualmente, o Guarany é o líder do quadrangular, com sete pontos, um a mais que o vice-líder Avenida. Na zona de rebaixamento aparecem Monsoon, com quatro, e Inter-SM, com dois.

Cenários

Com três pontos de vantagem sobre a primeira equipe na zona de rebaixamento do quadrangular, o Guarany depende apenas de uma vitória simples sobre o Avenida para confirmar, de forma antecipada, a permanência. O resultado levaria o Alvirrubro aos 10 pontos e abriria ao menos quatro de diferença para o terceiro colocado.

O empate também pode garantir a vaga antecipada, desde que o outro jogo da rodada termine empatado ou com vitória do Inter-SM. No primeiro caso, o Monsoon ficaria atrás do Guarany nos critérios de desempate, já que o Índio soma duas vitórias. No segundo, o cenário também favorece o time bageense, pois o Colorado ainda enfrentará o Avenida na última rodada.

O único cenário desfavorável seria a derrota para o Avenida combinada com vitória do Monsoon. Nessa hipótese, o Guarany seria alcançado, mas não ultrapassado, pelo time de Capão da Canoa, seu adversário da rodada final.

Tabela restante

5ª rodada

Guarany x Avenida - Sábado (28), às 16h, no Estrela D'Alva

Inter-SM x Monsoon - Sábado (28), às 16h, no Presidente Vargas, em Santa Maria

6ª rodada