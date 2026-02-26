O gol do pix: veja o momento que Welder marca e classifica o Guarany de Bagé na Copa do Brasil

O centroavante Welder chegou a 41 gols em 63 jogos com a camisa do Guarany de Bagé. Nenhum deles valeu tanto financeiramente quanto o marcado nesta quarta-feira (25) contra o Caxias, no Centenário. O gol garantiu a vitória por 1 a 0 e a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, que rendeu R$ 950 mil ao clube.
O gol da classificação foi marcado aos 20 minutos do segundo tempo. A jogada começou com Vitor Oliveira, pelo lado esquerdo defensivo. O lateral conduziu a bola por dentro, tabelou com Marquinhos e encontrou Welder, nas costas da zaga do Caxias. O camisa 10 mostrou que tem o faro de gol e marcou com um chute cruzado.
O gol marcado carimbou o passaporte do Guarany na terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrenta a Ponte Preta, atual campeã da Série C, no dia 11 ou 12 de março. O confronto, em jogo único, terá o mando de campo definido em sorteio pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Caso avance novamente, o Alvirrubro ainda assegura mais R$ 1 milhão em premiação.
Essa é a melhor campanha do Guarany na história da Copa do Brasil. O clube disputou a competição pela primeira vez em 2025, quando chegou até a segunda fase, sendo eliminado pelo Athletico Paranaense. Neste ano, pela sua posição no Ranking Nacional de Clubes, o Alvirrubro ingressou diretamente no segundo confronto.