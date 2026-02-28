Guarany de Bagé empata com o Avenida e confirma permanência no Gauchão para 2027

Tony Jr. marcou o gol do alívio do Índio. Sérgio Galvani / Guarany FC

O Guarany de Bagé empatou com o Avenida, em 1 a 1, e confirmou matematicamente sua permanência no Gauchão para 2027. O empate no Estrela D'Alva, pela penúltima rodada do quadrangular do rebaixamento, teve gols de Tony Jr, para o Alvirrubro, e de Wellisson, para o Periquito.

A permanência antecipada foi possível devido ao empate no outro confronto do quadrangular. Além de confirmar a permanência na elite do Gauchão pelo quarto ano consecutivo, o resultado também mantém o Guarany na liderança do quadrangular. Com apenas uma rodada por ser disputada, o Alvirrubro tem oito pontos, um a mais que o Avenida. Na terceira colocação está o Monsoon, com cinco pontos, e, na lanterna, o Inter-SM, com três.

A liderança ganha ainda mais importância por conta da disputa por uma vaga na Série D. Duas equipes garantem a classificação por meio da campanha no Gauchão. Uma dessas vagas já pertence ao Novo Hamburgo. A outra está assegurada a São Luiz ou São José. No entanto, caso a dupla avance à terceira fase da competição, garantem vaga automática na Série D de 2027 e, com isso, abrem espaço para o Guarany herdar a classificação via estadual, caso seja necessário.

Na última rodada, o Guarany encara o Monsoon, no Passo D'Areia, enquanto Avenida e Inter-SM se enfrentam em Santa Cruz do Sul. As partidas acontecem de forma simultânea no sábado (7), às 16h.

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Sem mudanças

O técnico Gelson Conte manteve a equipe que venceu o Caxias por 1 a 0, na quarta-feira (25), pela Copa do Brasil. A única dúvida estava no sistema defensivo. Ainda se recuperando de lesão, Bruno Cardoso seguiu de fora e foi novamente substituído pelo volante Jean Martim.

Tudo igual

O Guarany começou a partida pressionando, explorando bolas paradas e jogadas pelas extremas. Aos nove minutos, Tony Jr. recebeu pela ponta direita e cruzou rasteiro para Murilo finalizar. O chute saiu mascado, desviou na defesa e sobrou para Marquinhos. Frente a frente com o goleiro, o camisa 7 finalizou para fora e desperdiçou a primeira grande chance do jogo.

Aos 15, Alberte aproveitou cruzamento da esquerda e concluiu livre, no centro da área, exigindo boa defesa de Rodrigo Mamá, que não conseguiu evitar o gol no lance seguinte. Três minutos depois, Murilo encontrou Tony Jr. livre pela direita, nas costas da zaga. O camisa 11 dominou no peito e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

Após o gol, o Avenida adiantou as linhas e buscou ter a posse de bola. Mesmo sem criar grandes oportunidades, os visitantes chegaram ao empate aos 24 minutos. Após cruzamento de Wellisson, a bola bateu no braço de Jean Martim, que tentava o corte de carrinho, e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Wellisson bateu firme no canto esquerdo e igualou o placar. Com o gol, o camisa 9 assumiu a artilharia do Gauchão, com seis gols.

O empate deixou o jogo ainda mais aberto, mas o Alvirrubro seguiu criando as melhores chances. Aos 32, repetindo a jogada do primeiro gol, Tony Jr. foi lançado pela direita, nas costas da defesa. Pressionado, não conseguiu marcar, mas obrigou Rodrigo Mamá a fazer boa defesa no canto esquerdo.

Aos 37, novamente pela direita, Tony Jr. tabelou com Murilo e cruzou. Marquinhos finalizou de primeira, no canto esquerdo, e Rodrigo Mamá se esticou para salvar o Avenida com mais uma grande defesa.

O Guarany manteve a pressão até o intervalo, mas não voltou a criar chances claras, assim como o Avenida, que pouco ameaçou a meta do Alvirrubro.

Empate com um a mais

O segundo tempo retornou com as duas equipes buscando o gol. Do lado do Avenida, o excesso de vontade resultou na expulsão do volante Anderson Uchoa, aos nove minutos. O camisa 8, chegou com o pé alto em uma dividida e recebeu o cartão vermelho após intervenção do VAR.

A primeira grande chance do segundo tempo aconteceu aos 14 minutos e seguiu o mesmo padrão da etapa inicial. Tony Jr. foi acionado na ponta direita e cruzou, encontrando Welder na área. O camisa 10 tocou de cabeça para trás, deixando Murilo livre para marcar. O volante finalizou firme, mas o zagueiro do Avenida se atirou na frente da bola e evitou o segundo gol do Alvirrubro.

Mesmo com um jogador a menos, o Avenida seguiu buscando a vitória. Os visitantes chegaram duas vezes em três minutos. Primeiro aos 20, com Wellisson, de cabeça. Depois com Emerson Jr., que obrigou Thiago Gonçalves a fazer uma grande defesa e evitar o segundo gol.

O Guarany voltou a assustar somente aos 37 minutos, com Jean Carlos. O defensor aproveitou a sobra do cruzamento, na esquerda, e arriscou o chute no canto direito, para boa defesa de Rodrigo Mamá. O goleiro do Avenida voltou a ser protagonista aos 43, ao evitar o gol de cabeça de Jean Carlos, após cobrança de falta de Murilo, e manter a igualdade no placar.

Gauchão — 5ª rodada do quadrangular do rebaixamento — 28/2/2026

Guarany (1)

Thiago Gonçalves; Raphinha, Jean Martim (Jean Carlos, 24'/2ºT), Alberte e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho (Adaílson, 17'/2ºT), Murilo e Marquinhos (Hiago, 34'/2ºT); Tony Jr. (Talles, 34'/2ºT) e Welder. Técnico: Gelson Conte.

Avenida (1)

Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Rodrigo Milanez, Zé Pedro, Matheus Santos e Vinícius Silva; Anderson Recife, Anderson Uchoa e Ranisson; Xandy (Yuri, 40'/2ºT), Adryel Itaqui (Emerson Jr., 15'/2ºT) e Wellisson (Matheus, 40'/2ºT). Técnico: Gabriel Dutra.

GOLS: Tony Jr. (G); Wellisson (A)

CARTÕES VERMELHOS: Anderson Uchoa (A).

ARBITRAGEM: Eduardo Fernandes Bastos, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna, Artur Avelino Birk Preissler e Tiago Lemos Clasen. VAR: Jean Pierre Goncalves Lima

LOCAL: Estádio Estrela D'Alva, em Bagé.

Próximo jogo

Monsoon x Guarany - Sábado (7), às 16h, no Estádio Passo D'Areia - Gauchão (6ª rodada - Quadrangular do rebaixamento)



