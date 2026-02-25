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Guarany de Bagé consegue efeito suspensivo e terá torcida no último jogo em casa no Gauchão

Punido por incidentes contra o Grêmio, clube obteve decisão no STJD e poderá receber público diante do Avenida

Daniel Costa

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