Guarany de Bagé consegue efeito suspensivo e terá torcida no último jogo em casa no Gauchão

Torcedores poderão acompanhar o confronto agendado para sábado (28). Diego Oyarzábal / Guarany FC

O Guarany de Bagé obteve efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está liberado para receber público em seu último jogo como mandante no Gauchão. O clube havia sido punido por incidentes na partida contra o Grêmio, pela primeira fase, mas conseguiu reverter a decisão através do recurso concedido nesta quarta-feira (25).

Caso seja condenado novamente no STJD, o Guarany precisará cumprir a punição em 2027. Neste cenário, o Alvirrubro precisará atuar com portões fechados em sua estreia em casa pelo Gauchão ou pela Divisão de Acesso do próximo ano.

O Alvirrubro recebe o Avenida no sábado (28), às 16h, no Estrela D'Alva, pela penúltima rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão. O serviço para o último jogo em casa ainda não foi divulgado pelo clube.

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Permanência encaminhada

Atualmente, o Guarany é o líder do quadrangular, com sete pontos, um a mais que o vice-líder Avenida. Na zona de rebaixamento aparecem Monsoon, com quatro, e Inter-SM, com dois.

Com três pontos de vantagem para a primeira equipe na zona de rebaixamento do quadrangular, o Guarany depende apenas de si para se manter na elite do Gauchão pelo quarto ano seguido. A permanência pode ser confirmada já na próxima rodada, em caso de uma vitória simples.

O empate, combinado com a igualdade no outro confronto da rodada, também garante a vaga antecipada.

Tabela restante

5ª rodada

Guarany x Avenida - Sábado (28), às 16h, no Estrela D'Alva

Inter-SM x Monsoon - Sábado (28), às 16h, no Presidente Vargas, em Santa Maria

6ª rodada