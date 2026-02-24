Guarany de Bagé conhece as datas das últimas partidas no Gauchão 

Índio enfrenta o Avenida na próxima rodada em busca da permanência antecipada. Patrício de Freitas / Acesso Imagens

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou, nesta terça-feira (24), as datas das duas últimas rodadas do quadrangular do rebaixamento do Gauchão. O Guarany de Bagé enfrenta o Avenida e, depois, o Monsoon, nos próximos dois sábados.

Na penúltima rodada, o Alvirrubro recebe o Avenida, às 16h, no Estrela D’Alva. O clube foi punido com a realização da partida com portões fechados, mas tenta reverter a decisão por meio de um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A expectativa é de que o recurso seja apreciado até quarta-feira (25), o que pode liberar a presença de torcedores no último jogo do time como mandante na competição.

Na rodada final, o Guarany encara o Monsoon no dia 7 de março, às 16h, no Passo D’Areia. No mesmo horário, Avenida e Inter-SM se enfrentam nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, fechando o quadrangular.

Situação atual

A quarta rodada do quadrangular do rebaixamento foi encerrada na segunda-feira (23), com o empate em 1 a 1 entre Avenida e Monsoon. O resultado manteve o Guarany na liderança, com sete pontos, e o Periquito de vice-líder, com seis. O time de Capão da Canoa aparece na terceira colocação, com quatro, enquanto o Inter-SM é o lanterna, com dois.

Com três pontos de vantagem para a primeira equipe na zona de rebaixamento do quadrangular, o Guarany depende apenas de si para se manter na elite do Gauchão pelo quarto ano seguido. A permanência pode ser confirmada já na próxima rodada, em caso de uma vitória simples.

O empate, combinado com a igualdade no outro confronto da rodada, também garante a vaga antecipada.

Tabela restante

5ª rodada

Guarany x Avenida - Sábado (28), às 16h, no Estrela D'Alva

Inter-SM x Monsoon - Sábado (28), às 16h, no Presidente Vargas, em Santa Maria

6ª rodada