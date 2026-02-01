Guarany de Bagé anuncia saída do técnico William Campos

O Guarany de Bagé anunciou neste domingo (1º) que o técnico William Campos não seguirá no comando da equipe para a sequência do Campeonato Gaúcho 2026. Junto com o treinador, deixam o clube os integrantes da comissão técnica Fábio Recife, Rafael Dias e Valdemar Moraes.
William Campos havia iniciado a pré-temporada no dia 1º de dezembro de 2025, repetindo o trabalho realizado em 2024, quando também esteve à frente da equipe no Campeonato Gaúcho.
A decisão foi comunicada um dia após o encerramento da fase classificatória do Gauchão, que confirmou o Guarany no chamado quadrangular da permanência. A equipe terminou a primeira fase com cinco pontos, na lanterna do Grupo A, após a derrota por 2 a 0 para o Novo Hamburgo, sábado (31), no Estádio do Vale.
O quadrangular que definirá os dois clubes rebaixados para a Série A2 será disputado por Avenida, Guarany, Monsoon e Inter-SM. As datas das partidas ainda não foram definidas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
Em nota oficial, o Guarany agradeceu ao treinador e aos demais profissionais pelo trabalho realizado.
— O Guarany agradece a William Campos pelo trabalho realizado durante o período em que esteve à frente da equipe, bem como aos integrantes da comissão técnica, e deseja sucesso na sequência da carreira profissional de todos — informou o clube.
Até o momento, a direção alvirrubra não anunciou quem assumirá o comando técnico para a disputa do quadrangular decisivo, que vale a permanência na elite do futebol gaúcho em 2027.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.