Filha de pelotenses, bailarina gaúcha conquista ouro em festival internacional em Berlim

Atleta é natural de Porto Alegre. Divulgação / Arquivo pessoal

A bailarina Antonia Colvara, de 16 anos, conquistou medalha de ouro no Tanzolymp Berlin 2026, um dos mais prestigiados festivais internacionais de dança da Europa, realizado na capital alemã na última semana. Natural de Porto Alegre, a jovem é filha de pais pelotenses.

O Tanzolymp reúne talentos do mundo inteiro e tem como lema “A dança como língua universal". O festival é reconhecido por revelar jovens artistas e promover intercâmbio cultural.

Integrante da escola BVB Carlla Bublitz, instituição da capital gaúcha, Antonia garantiu vaga na competição após participar do Festival Internacional de Dança de Porto Alegre (FIDPOA). Em Berlim, esteve acompanhada da diretora Carlla Bublitz e da colega Antonella Algeri.

— Eu estou muito feliz, muito grata. Por tudo que a gente trabalhou até aqui, todos os meus professores e aqueles que passaram pela minha trajetória. Todos sempre têm um pedacinho dentro de mim. É muito legal ver que o esforço realmente vale a pena. Além dos prêmios, a experiência de estar nesse ambiente e subir nesse palco. Eu estou muito feliz — afirmou a gaúcha.

Além da participação no festival, Antonia cumpre uma temporada de intercâmbio artístico na Europa. Ela já passou por escolas na Bélgica, Holanda e Alemanha e encerra o roteiro em Viena, ampliando a formação técnica em contato com diferentes metodologias.

Próximo desafio

Após a experiência na Europa, a jovem retorna ao Brasil para intensificar a preparação para o Youth America Grand Prix (YAGP), considerada a maior competição internacional juvenil de ballet. O evento será realizado em maio, nos Estados Unidos, e reúne milhares de bailarinos de diferentes países, além de oferecer oportunidades de bolsas de estudo.

Antonia será a única gaúcha a representar o Rio Grande do Sul na disputa.



