Conselheiro do Pelotas terá 120 dias para apresentar proposta de novo modelo de gestão 

Clube ainda vive indefinição quanto ao planejamento do futebol para 2026. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Conselho Deliberativo do Pelotas realizou, na noite de segunda-feira (23), uma das reuniões mais relevantes dos últimos anos para o futuro administrativo e esportivo do clube. Com mais de 40 conselheiros presentes no Salão de Honra da Boca do Lobo, o encontro teve como principal destaque a aprovação, por unanimidade, do prazo de 120 dias para que o conselheiro Klécio Santos apresente uma proposta formal de novo modelo de gestão.

Apesar do prazo de quatro meses, o presidente do Conselho Deliberativo, Gabriel Ribeiro, acredita que a proposta possa ser apresentada antes.

— Acredito que vai ser bem antes do que a gente espera. Se tiver que utilizar todo o prazo que foi pedido, tranquilo, mas conhecendo as movimentações que o conselheiro tem feito até agora, eu acredito que vai ser em um intervalo de tempo bem menor do que esse que foi concedido.

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A proposta

O documento encaminhado pelo conselheiro trata da formatação e das negociações para um possível novo modelo de negócios no clube, com a participação de investidores externos. Segundo Ribeiro, a aprovação do pedido é uma sinalização para que o negócio avance para uma proposta formal.

— O Klécio precisava de uma demonstração do Conselho, de uma aceitação, para que ele pudesse fazer essas tratativas que ele já vem encaminhando. Porque, se no momento inicial o Conselho já demonstrasse que não teria interesse, ele não teria o porquê de estar realizando essas inúmeras reuniões, tratando de números, de valores, de negociações — comenta.

O presidente reforça que a etapa aprovada é apenas inicial e que qualquer definição concreta dependerá de nova deliberação do Conselho.

— Foi um start. É uma questão embrionária, é o começo de algo que vai ser bastante discutido e debatido, com inúmeras deliberações e vários apontamentos.

Embora a possibilidade de constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) esteja no radar, o líder do CD destaca que não há definição prévia sobre o modelo de negócio.

— Foi dito desde o início que é um novo modelo de negócio, não necessariamente uma SAF. A natureza jurídica e toda a forma como vai se proceder serão amplamente debatidas no Conselho Deliberativo — afirma.

Ribeiro também enfatiza que qualquer proposta precisará atender aos interesses do clube.

— Eu, enquanto presidente do Conselho, não abro mão de que tem que ser bom para o Pelotas. Se vai ser bom para algumas pessoas, parceiros ou empresários, isso é secundário.

Busca por parceiros

Em nota divulgada após a reunião, Klécio Santos agradeceu a confiança recebida pelo grupo de conselheiros e confirmou que as tratativas com investidores estão em curso.

— Não há razão para esconder que estamos avaliando, junto a um grupo de investidores, a possibilidade de um modelo de SAF. Ainda hoje (terça-feira) estarei reunido com esse grupo para avançarmos nas conversas e amadurecermos ideias.

Santos destacou ainda que o prazo será utilizado para estruturar um projeto amplo.

— Temos, e digo temos porque não estou sozinho, um prazo de 120 dias para apresentar um modelo de gestão que contemple tanto o futebol quanto o patrimônio do clube.

Prestação de contas e orçamento

Antes do debate sobre o novo modelo de gestão, o Conselho cumpriu os pontos ordinários da pauta, com a apresentação da prestação de contas da administração referente a 2025 e da projeção orçamentária para 2026.

A explanação foi feita pelo vice-presidente executivo, Walter Carvalho. O relatório será analisado pelo Conselho Fiscal, que emitirá parecer na próxima reunião.

O orçamento para 2026 prevê dois cenários. O primeiro tem a disputa apenas da Divisão de Acesso, a partir de agosto, enquanto o segundo observa a participação também na Copa FGF, marcada para iniciar em maio.

— A Copinha, caso o Pelotas venha a jogar, tem que ser de uma maneira a não prejudicar o projeto do segundo semestre — afirma o presidente do CD.

Flats do Shopping Lobão

A reestruturação dos flats localizados no Shopping Lobão, espaço que hoje se encontra ocioso, também foi debatida na reunião. A proposta do grupo de trabalho, coordenado pelo conselheiro Pablo Isnardi, é revitalizar e locar as unidades, gerando uma nova renda para o clube.

— Com aquilo que o Pelotas já possui, que atualmente está ocioso, tem como, de uma maneira muito prudente, com um investimento modesto, transformar aquilo em algo rentável — resume Ribeiro.



