Com "lei do ex", Guarany de Bagé vence o Caxias e avança à terceira fase da Copa do Brasil

Índio chega tem três vitórias consecutivas. Deborah Melo / Acesso Imagens

Em meio à luta pela permanência no Gauchão, o Guarany de Bagé carimbou o passaporte na terceira fase da Copa do Brasil. Em pleno Estádio Centenário, o Alvirrubro venceu o Caxias por 1 a 0, com gol de Welder, e chegou à sua terceira vitória consecutiva na temporada.

Na terceira fase, o Guarany encara a Ponte Preta, atual campeã da Série C, no dia 11 ou 12 de março. O confronto, em jogo único, terá o mando de campo definido em sorteio pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Essa é a melhor campanha do Guarany na história da Copa do Brasil. O clube disputou a competição pela primeira vez em 2025, quando chegou até a segunda fase, sendo eliminado pelo Athletico Paranaense. Neste ano, pela sua posição no Ranking Nacional de Clubes, o Alvirrubro ingressou diretamente no segundo confronto.

Com a classificação à terceira fase, o Guarany garante mais R$ 950 mil em premiação. O valor, equivalente à verba recebida para a disputa do Gauchão, soma-se aos R$ 830 mil já arrecadados pela participação na fase diante do Caxias. Caso avance novamente, o Alvirrubro ainda assegura mais R$ 1 milhão.

Nesta etapa, somam-se aos 44 classificados da segunda fase a Ponte Preta, campeã da Série C, o Barra, campeão da Série D, o Paysandu, campeão da Copa Verde, e o Confiança, vice da Copa do Nordeste. Já os clubes que disputam a Série A só entrarão na disputa a partida da quinta fase.

Sem mudanças

O técnico Gelson Conte manteve a equipe que venceu o Inter-SM por 1 a 0, no sábado (21), pelo Gauchão. A única dúvida estava no sistema defensivo. Ainda se recuperando de lesão, Bruno Cardoso seguiu de fora e foi novamente substituído pelo volante Jean Martim.

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Primeiro tempo de poucas oportunidades

O primeiro tempo foi de superioridade do Caxias na posse de bola, criando as principais oportunidades. No entanto, o time Grená encontrou a defesa alvirrubra bem postada e teve que apostar em finalizações de fora da área, sendo a primeira delas logo aos três minutos, com Calyson.

Apesar disso, quem chegou primeiro com perigo foi o Guarany. No contra-ataque, Murilo acionou Tony Jr., na ponta direita. O atacante cruzou rasteiro para Welder, que por pouco não alcançou e abriu o placar, aos oito minutos.

A resposta do time da casa veio novamente com Calyson. Aos 12 minutos, Jean fez o pivô e serviu o camisa 10, que chegou finalizando, de fora da área, para outra defesa de Thiago Gonçalves, dessa vez no canto esquerdo.

Vitor Feijão foi quem criou a principal oportunidade do time da casa no primeiro tempo. Aos 21 minutos, o atacante recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e finalizou rasteiro na trave direita.

Sem conseguir entrar na área, o Caxias seguiu arriscando com finalizações de fora da área, sem levar perigo ao gol alvirrubro. Já o Guarany apostou no contra-ataque e em jogadas de bola parada, mas não criou nenhuma boa oportunidade na sequência do primeiro tempo.

"Lei do ex" em ação

O Caxias voltou pressionando e quase marcou com Calyson, logo no primeiro lance da segunda etapa. O camisa 10 arriscou de fora da área e acertou o ângulo direito de Thiago Gonçalves que se esticou e conseguiu mandar para escanteio.

O time da casa não conseguiu manter a pressão inicial e foi dando espaço para o Guarany, que cresceu na partida. O Alvirrubro chegou pela primeira vez com Murilo, aos oito minutos. O capitão arriscou a finalização em cobrança de falta da intermediária. O chute saiu com força, mas foi no meio do gol.

Mas foi aos 20 minutos que o Guarany marcou o gol da classificação. A jogada começou com Vitor Oliveira, que carregou pelo meio e serviu Welder, nas costas da zaga. O camisa 10 recebeu livre pela esquerda, dentro da área, e finalizou cruzado para abrir o placar e aplicar a "lei do ex". O gol foi o 41º do centroavante pelo Índio, em 63 partidas.

Com a vantagem, o Guarany retomou a postura defensiva do primeiro tempo, enquanto o Caxias partiu para o ataque. Sem organização, o time da casa não conseguiu criar oportunidades e ainda viu o Alvirrubro chegar ao ataque com frequência.

A única oportunidade do Caxias aconteceu já nos acréscimos e teve Thiago Gonçalves como protagonista, após defesa no chute de Douglas Skilo, aos 47.

Com a vitória, o Guarany foi o terceiro time a eliminar o Caxias no Estádio Centenário nesta temporada. O time Grená vem de duas eliminações em casa no Gauchão, para Ypiranga e São Luiz.

Copa do Brasil (segunda fase) — 25/2/2026

Caxias (0)

Marcelo Dal Soler; Thiago Ennes, Andrés Robles, Maurício Ribeiro e Roberto; Lucas Cândido, Matheus Nunes e Jonathan Ribeiro; Calyson, Vitor Feijão e Jeam. Técnico: Marcelo Cabo.

Guarany de Bagé (1)

Thiago Gonçalves; Raphinha, Jean Martim (Jean Carlos, 34'/2ºT), Alberte e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho (Talles, 34'/2ºT), Murilo e Marquinhos; Tony Jr. (Adaílson, 18'/2ºT) e Welder (Lucão, 34'/2ºT) . Técnico: Gelson Conte.

GOLS: Welder (G).

ARBITRAGEM: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias e Acácio Menezes Leão (trio paraense).

LOCAL: Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

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