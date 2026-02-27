Com elenco encaminhado, Brasil de Pelotas se apresenta na próxima semana para Série D

Plantel estará completo somente após o término dos estaduais, em 8 de março. Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas já tem 60% do elenco encaminhado para a temporada de 2026. Os atletas começam a se apresentar no clube a partir da segunda-feira (2) para a realização de exames médicos e o começo das atividades visando primeiramente a Série D, que começa em 4 de abril.

Segundo o coordenador técnico Hélio Vieira, o clube pretende trabalhar com um grupo entre 28 e 30 atletas. Desses, mais de 14 já estão acertados, mas ainda não tiveram os nomes divulgados porque defendem outras equipes.

— Temos em torno de 60% do grupo contratado, com pré-contrato assinado. Outros já saíram daqui emprestados, já com vínculo conosco para retorno. A gente não tem como divulgar as contratações porque esses jogadores estão jogando em outras equipes. Certamente causa algum desconforto para a equipe onde ele está atuando. Nós vamos usar como padrão só divulgarmos quando os jogadores estiverem aqui em Pelotas — explica.

Os contratos estão sendo firmados até 31 de outubro, dentro de um planejamento que contempla toda a temporada. Entre os nomes já confirmados estão os laterais Otávio e Yuri, o zagueiro Vitor Becker, que se recupera de lesão, e os volantes Rael e Thiago Henrique.

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A chegada do grupo ocorrerá de forma gradual, conforme o encerramento dos campeonatos estaduais, marcada para 8 de março.

— Os atletas estão todos em atividade, jogando por outros clubes, outros campeonatos. Alguns chegarão próximo da apresentação, no dia 1º, mas a grande maioria chegará a partir do encerramento da participação das equipes que eles defendem hoje nos campeonatos regionais.

A apresentação oficial para torcedores e imprensa ainda não tem data definida. O início dos trabalhos, porém, está confirmado para domingo.

— Os jogadores que aqui estiverem já vão para bateria de exames, já vão certamente ter alguma atividade, mas a apresentação propriamente dita nós faremos quando a maior parte do grupo de atletas estiver em Pelotas — afirma.

Perfil e planejamento

Sobre o perfil buscado no mercado, Vieira destaca que o clube mantém a linha adotada na campanha vitoriosa da Copa FGF.

— Procuramos atletas que entendam o quanto é importante a dedicação no momento que vestem a camisa do Brasil. Que eles vão vivenciar, por mais experientes que sejam, uma experiência única nas suas carreiras de defender uma camisa com uma torcida extremamente vibrante e exigente — diz.

O coordenador também ressalta a busca por jogadores ambiciosos.

— Nós procuramos sempre atletas que tenham aspiração, que tenham esse entendimento de que o Brasil pode ser uma alavanca nas suas carreiras, que o Brasil pode ser um estágio que o habilite a voos maiores dentro da carreira de atleta profissional. Tivemos êxito buscando jogadores com esse perfil já na Copinha. Esperamos ter o mesmo sucesso e o mesmo ambiente de grupo, que foi muito importante para que nós conseguíssemos o título.

Além da Série D, da Divisão de Acesso e da Recopa Gaúcha, o Xavante pretende disputar novamente a Copa FGF e buscar o bicampeonato.



