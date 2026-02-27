Esportes

Temporada 2026
Notícia

Com elenco encaminhado, Brasil de Pelotas se apresenta na próxima semana para Série D

Grupo deve ter entre 28 e 30 atletas; contratos vão até 31 de outubro, visando todas as competições do ano

Daniel Costa

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