Brasil de Pelotas convoca conselheiros para aprovação de documentos da SAF

O Brasil de Pelotas avançou para a fase decisiva do processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com os contratos assinados entre a direção executiva e os investidores do Consórcio Xavante, o clube convocou o Conselho Deliberativo para analisar os documentos que formalizam a mudança de modelo administrativo.
A reunião extraordinária está marcada para terça-feira (3), no Salão de Honras do Estádio Bento Freitas, com primeira chamada às 19h e segunda às 19h30min. A pauta será a apreciação dos instrumentos contratuais referentes à constituição da SAF. Trata-se de uma das etapas obrigatórias previstas no Estatuto Social do clube.
Após a análise do Conselho Deliberativo, o processo ainda precisará passar por Assembleia Geral de sócios, responsável pela deliberação final sobre os contratos.
Três documentos considerados essenciais foram assinados na última semana, após ajustes entre as partes, o contrato de compra e venda, o acordo de acionistas e um instrumento complementar que integra a estrutura societária da nova empresa.
A constituição da SAF segue as regras da Lei 14.193/2021, que regulamenta o modelo no futebol brasileiro. Pela legislação, clubes associativos que adotam o formato empresarial devem manter, no mínimo, 10% das ações da SAF.
No caso do Brasil, a associação Grêmio Esportivo Brasil continuará existindo, com direção executiva, Conselho Deliberativo e quadro social. A futura SAF terá um Conselho de Administração, com a presença de um representante indicado pelo clube associativo.