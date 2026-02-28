Brasil de Pelotas convoca conselheiros para aprovação de documentos da SAF

Evento será realizado no no Salão de Honras do Estádio Bento Freitas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Brasil de Pelotas avançou para a fase decisiva do processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com os contratos assinados entre a direção executiva e os investidores do Consórcio Xavante, o clube convocou o Conselho Deliberativo para analisar os documentos que formalizam a mudança de modelo administrativo.

A reunião extraordinária está marcada para terça-feira (3), no Salão de Honras do Estádio Bento Freitas, com primeira chamada às 19h e segunda às 19h30min. A pauta será a apreciação dos instrumentos contratuais referentes à constituição da SAF. Trata-se de uma das etapas obrigatórias previstas no Estatuto Social do clube.

Após a análise do Conselho Deliberativo, o processo ainda precisará passar por Assembleia Geral de sócios, responsável pela deliberação final sobre os contratos.

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Três documentos considerados essenciais foram assinados na última semana, após ajustes entre as partes, o contrato de compra e venda, o acordo de acionistas e um instrumento complementar que integra a estrutura societária da nova empresa.

A constituição da SAF segue as regras da Lei 14.193/2021, que regulamenta o modelo no futebol brasileiro. Pela legislação, clubes associativos que adotam o formato empresarial devem manter, no mínimo, 10% das ações da SAF.