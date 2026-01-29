Tradicional clube de Pelotas retorna ao futsal profissional para disputar a Série Prata

Time iniciou sua trajetória em 2019, através de uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Fael Marques / Divulgação

Após dois anos fora das quadras, o Paulista Futebol Clube está de volta ao futsal profissional. O Rubro-Negro da Zona Norte está confirmado na disputa da Série Prata deste ano, competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS).

Vice-campeão da Série Ouro em 2021, quando foi superado pela BGF, de Bento Gonçalves, o Paulista não disputa competições desde 2023, temporada em que acabou rebaixado da elite do futsal gaúcho.

O retorno ao cenário profissional é liderado pelo gerente administrativo José Felipe Borges, o Chinês, que conta com a parceria do diretor Marcos Aquino. Experiente no futsal estadual, ele foi campeão da Série Bronze de 2022 com a URF, de Rio Grande, e também esteve à frente do projeto que levou a ATF/Otimiza, de Pelotas, à Série Ouro. O coordenador Juan Lopes completa a equipe de gestão.

Estrutura multidisciplinar

Para marcar a retomada, o clube apostou na formação de uma comissão técnica multidisciplinar, visando oferecer uma estrutura qualificada aos atletas. Ex-treinador da ATF/Otimiza, Adriano Monteiro comandará o Rubro-Negro da Zona Norte, tendo Cristiano Júnior como auxiliar técnico.

A preparação física ficará a cargo de Guilherme Silveira, o Formiga. Kauan Lettninn será o analista de desempenho, enquanto Erick Wasieleski atuará como psicólogo do esporte.

— Estamos muito satisfeitos com o andamento da montagem do elenco e da equipe de trabalho para a disputa do Estadual Adulto. Estamos formando um grupo comprometido, com jogadores que já foram vitoriosos na base do clube e outros que chegam motivados para fazer história conosco — destaca Chinês.

Os primeiros atletas devem ser anunciados nas próximas semanas. A diretoria projeta um elenco com cerca de 20 jogadores para o início da pré-temporada, marcada para o dia 24 de fevereiro. A Série Prata de 2026 está prevista para ocorrer entre 9 de maio e 21 de novembro.

Diretoria

Sidnei Lang Otto – presidente

José Felipe Borges – gerente administrativo

Marcos Aquino – diretor de futsal adulto

Juan Lopes Rodrigues – coordenador de futsal adulto

Cauhê Aquino - coordenador de eventos

Comissão técnica

Adriano Monteiro – técnico

Cristiano Júnior – auxiliar técnico

Guilherme Silveira (Formiga) – preparador físico

Kauan Lettninn – analista de desempenho

Erick Wasieleski - psicólogo do esporte

Reformas

Além da retomada do futsal profissional, a direção do Paulista está investindo na requalificação da estrutura em várias frentes, com a melhoria na marcação da quadra, pintura interna e externa, reposição e ampliação de luminárias e uma geral no telhado, com revestimento de borracha líquida e reposição do revestimento térmico, proporcionando uma temperatura mais agradável, tanto no verão quanto no inverno.



