Saiba tudo sobre Novo Hamburgo x Guarany de Bagé pela última rodada do Gauchão 2026

O Guarany de Bagé encerra a primeira fase do Gauchão 2026 diante do Novo Hamburgo, às 16h30min deste sábado (31). A partida será no Estádio do Vale.
O Guarany chega embalado pela primeira vitória na competição, diante do Inter-SM, por 1 a 0. Apesar de ser o lanterna do Grupo A, com cinco pontos, o Alvirrubro ainda sonha com a classificação às quartas de final. Para isso, não pode perder e ainda precisa de uma combinação de resultados.
Para a partida, William Campos pode repetir a escalação utilizada na vitória sobre o Inter-SM. No entanto, a tendência é que Michel Bennech retorne à zaga após cumprir suspensão automática. Outra única dúvida está no meio de campo, já que o volante David deixou o campo após sofrer uma pancada. Caso o capitão não tenha condições de jogo, a tendência é que Allan assuma a posição.
O Novo Hamburgo vive situação semelhante ao Índio, ocupando a quinta posição do Grupo B, com três pontos. O time de Rogério Zimmermann vem de empate em 1 a 1 com o Avenida e também precisa de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata e fugir do quadrangular do rebaixamento.
Prováveis escalações
Novo Hamburgo: Omar; Muriel, Romércio, João Marcus e Josué; Amaral, Carlos Maia e Ávila; Alisson, Jhonata Lima e Luam. Técnico: Rogério Zimmermann.
Guarany: Jonathan; Talles, Michel Bennech (Alberte), Bruno Cardoso, Raphinha; David (Allan), Marcão, Murilo e Adaílson; Tony Jr. e Welder. Técnico: William Campos
Arbitragem
Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau, Juarez de Mello Junior e Tiago Lucas Rodrigues. VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
Onde assistir?
A partida será transmitida ao vivo no YouTube de GZH.