Saiba quem é o volante gaúcho comprado pelo Palmeiras: "realização de um sonho"

Atleta assinou contrato até o final de 2030. Fábio Menotti / Palmeiras

O pelotense Larson Santos, de 20 anos, assinou contrato por cinco temporadas com o Palmeiras. O volante, que estava no clube por empréstimo do Goiás, teve 50% de seus direitos econômicos adquiridos pelo Verdão por cerca de R$ 4 milhões.

— Estou muito feliz, é um sonho. Quando vim para o Palmeiras, eu sabia que seria um desafio enorme. Vim para o sub-20 e dei sequência no que eu tinha em mente para chegar ao time profissional. Sabia que seria muito difícil e batalhei muito para viver o que estou vivendo hoje. Agora, mais do que nunca, é pés no chão e seguir trabalhando e evoluindo — afirmou o atleta.

Testes e trajetória

Após ser reprovado em testes no Inter e no Flamengo, Larson viu no Brasil de Pelotas a oportunidade de se destacar. O jovem fez parte das categorias de base do Xavante entre 2021 e 2022, até se transferir ao Goiás. No Esmeraldino, logo se tornou uma das principais joias da Serrinha.

Após ser emprestado ao Palmeiras, em março de 2025, Larson fez 32 partidas pelo sub-20, marcando três gols e conquistando o título brasileiro da categoria. As boas atuações nas categorias de base logo chamaram a atenção de Abel Ferreira, que subiu o atleta para o elenco principal.

Chances no profissional

A estreia de Larson no time principal aconteceu oito meses após sua chegada ao Verdão. O jovem fez seu primeiro jogo profissional no clássico diante do Santos, pelo Brasileirão, em novembro.

— Um miúdo interessante, que joga de 8, com mobilidade, características boas. E um jogador que palmilha espaço, que vai além da posição de 8, vai pela direita e pela esquerda, jogador de ligação, mas ainda um jovem jogador — disse Abel Ferreira, em coletiva após a partida atrasada da 13ª rodada.

Neste ano, Larson foi titular na vitória do Palmeiras por 1 a 0 diante da Portuguesa, na estreia do Verdão no Campeonato Paulista, e diante do Novorizontino. Depois, o volante iniciou no banco contra Santos e Mirassol, entrando ainda no primeiro tempo diante do Peixe.

— Conviver com esses caras é a realização de um sonho. Quando cheguei, parecia meio distante, mas, quando eu passei a viver e a gerar expectativas, eu foquei ainda mais. Nos meus primeiros treinos no profissional, meu olho brilhava por estar ao lado deles, convivendo e aprendendo. Está sendo tudo maravilhoso — destacou o jovem sobre atuar ao lado dos atletas do elenco profissional.

Como joga Larson

O gaúcho começou a carreira como meia e recuou uma posição no Goiás. Hoje, Larson se considera um volante moderno e versátil, muito por conta de sua experiência como camisa 10.

— Eu comecei como camisa 10, nunca fui marcador, mas temos de nos adaptar. No Goiás, mudei de posição, fui para a posição de 8 e comecei a marcar, a cumprir funções e a entender mais do jogo taticamente. No futebol de hoje tem de correr, marcar, se esforçar, ou seja, todo mundo marca e todo mundo ataca — explicou.

Origem do nome

O nome Larson não é dos mais comuns no Brasil. Na verdade, é um dos menos populares, com apenas 146 registros.

No caso do atleta, o nome tem um significado que vem da paixão do pai pelo futebol. O pelotense se chama Larson em homenagem ao atacante sueco Henrik Larsson que, entre outros clubes, defendeu o Barcelona-ESP nos anos 2000, e disputou três Copas do Mundo.

— Meu nome foi uma ideia do meu pai, ele gosta e acompanha muito futebol. Ele jogava muito videogame há 20 anos, gostava do sueco Larsson (Henrik) e sempre teve na cabeça esse nome. Veio eu e ele colocou. Depois veio meu irmão e ele colocou Thierry, em homenagem ao francês Thierry Henry. Aí minha mãe já quis parar por ali — explica.

Xavante de olho

Apesar de não ter os direitos do atleta, o Brasil deve receber cerca R$ 80 mil pelo mecanismo de solidariedade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por ser um dos clubes formadores.

Além disso, o Xavante fica de olho na ascensão do volante, que pode chamar a atenção de equipes do Exterior. Em caso de uma transferência internacional, o Xavante terá 1% sobre o valor da venda pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.



