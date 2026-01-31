O que o Guarany de Bagé precisa para avançar às quartas de final do Gauchão

Time de William Campos não depende só de si para classificar e fugir do rebaixamento. Deborah Melo / Acesso Imagens

O Guarany de Bagé entra em campo na última rodada da primeira fase do Gauchão ainda com chances de classificação às quartas de final. O Alvirrubro enfrenta o Novo Hamburgo neste sábado (31), às 16h30, no Estádio do Vale, no mesmo horário das demais partidas da rodada.

Mesmo ocupando a lanterna do Grupo A, com cinco pontos, o Guarany está a apenas um ponto do São Luiz, primeira equipe dentro da zona de classificação. A equipe chega embalada após a vitória sobre o Inter-SM na rodada anterior, que marcou o primeiro triunfo do clube na competição.

Cenários de classificação

Existem duas combinações de resultados que podem garantir o Guarany no mata-mata do Gauchão e, consequentemente, afastar o risco de disputar o quadrangular do rebaixamento.

No primeiro cenário, o Alvirrubro precisa vencer o Novo Hamburgo, por qualquer placar, e torcer por tropeços de Avenida, que enfrenta o Inter-SM em Santa Maria, e do São Luiz, que encara o Monsoon fora de casa.

A segunda possibilidade envolve um empate do Guarany combinado com derrotas de Avenida e São Luiz. No caso do Periquito, até mesmo um empate pode ser suficiente, desde que o time comandado por William Campos marque mais gols do que a equipe de Santa Cruz do Sul.

Caso avance, o Índio deverá enfrentar Inter ou Juventude, que disputam a liderança do grupo.

Confira os jogos da última rodada do Gauchão