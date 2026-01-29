Justiça autoriza formalização da SAF do Brasil de Pelotas durante recuperação judicial

Bento Freitas é um dos ativos que serão transferidos ao Consórcio Xavante. Jefferson Botega / Agencia RBS

Uma decisão judicial publicada na terça-feira (27) autorizou o Brasil de Pelotas a avançar na transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O despacho, relativo ao processo de recuperação judicial do clube, foi assinado pelo juiz Bento Fernandes de Barros Junior, do Juizado Regional Empresarial de Pelotas.

Com a decisão, foi liberado o registro do estatuto da SAF na Junta Comercial, além da habilitação do novo CNPJ junto à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), processo que leva ao menos 30 dias para ser concluído. Sem esse procedimento, o Brasil não poderia disputar competições organizadas pelas entidades, como a Série D, marcada para abril.

Ao mesmo tempo, o magistrado determinou a publicação de um edital para ouvir os credores do clube que estão incluídos no processo de recuperação judicial, cujo valor total é de R$ 21,8 milhões. Credores que representem mais de 15% desse montante poderão, se desejarem, pedir a convocação de uma Assembleia Geral de Credores (AGC) para discutir a constituição da SAF e a transferência de ativos ao Consórcio Xavante, grupo de investidores envolvido no projeto.

Após o prazo de cinco dias úteis para eventuais manifestações, o administrador judicial — o escritório Feversani, Pauli & Santos — terá 48 horas para apresentar um relatório ao juízo.

A cautela judicial ocorre porque o Brasil ainda está em recuperação judicial. A lei determina que, nesse período, o clube não pode transferir bens considerados estratégicos sem autorização da Justiça e sem que os credores tenham a chance de se manifestar.

No caso da SAF, quatro ativos do chamado “ativo não circulante” passarão para a nova empresa: o Departamento de Futebol, o Centro de Treinamento, as marcas e patentes e a formação de atletas. Por isso, o procedimento inclui essa consulta formal aos credores, o que não deve gerar problemas à transação.

A SAF

O Grêmio Esportivo Brasil SAF terá 90% das suas ações comandadas pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador pelotense Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital.

O grupo se comprometeu a investir ao menos R$ 141 milhões ao longo dos próximos dez anos, com foco na reforma do Estádio Bento Freitas, na construção de um novo centro de treinamento, no fortalecimento das categorias de base e na assunção de parte da dívida do clube, estimada em R$ 21,8 milhões, reconhecida na recuperação judicial.

O Brasil, como clube associativo, seguirá com 10% das ações da SAF, chamadas de ações Classe A, que garantem poder de veto em decisões estratégicas, como mudança de nome, cidade, fusão ou dissolução da empresa.



