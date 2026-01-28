Guarany de Bagé vai enfrentar time gaúcho na Copa do Brasil; veja o adversário

Índio já enfrentou o time da Serra no Gauchão deste ano. Luiz Erbes / SER Caxias

O Guarany de Bagé vai enfrentar o Caxias na segunda fase da Copa do Brasil. O confronto gaúcho foi definido em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (28).

O confronto será disputado em jogo único, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Quem vencer, avança para a terceira fase. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades.

A data oficial será confirmada pela CBF nos próximos dias, porém as datas-base estão programadas para 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

A segunda fase do torneio conta com 88 clubes: 14 classificados da primeira fase e outras 74 equipes que ingressaram diretamente, caso do Guarany e do Caxias.

Pela classificação à segunda fase, o Índio receberá cerca de R$ 1 milhão em premiação. Caso avance, o valor sobe para aproximadamente R$ 2,4 milhões.

Esta será a segunda participação do Alvirrubro na história da Copa do Brasil. A primeira ocorreu no ano passado, quando eliminou o Altos-PI na fase inicial e se despediu da competição após derrota para o Athletico Paranaense.

Duelo gaúcho