Turuçu vence Jaguarão e larga em vantagem na final da Copa Costa Doce

Turuçu venceu Jaguarão por 10 a 6, na noite de segunda-feira (8), e largou em vantagem na final da Copa Costa Doce de Futsal. A vitória em casa teve gols de Nicolas, Rodrigo, Charles e Diego Lüdtke e Guilherme — os dois últimos com três bolas na rede — enquanto Kainã, Guga, Bicca (contra) e Iago, três vezes, descontaram.

A partida de volta acontece na quinta-feira (11), às 21h, no Ginásio Cardeal, em Jaguarão. Turuçu precisa apenas do empate para garantir o título. Em caso de vitória da seleção da fronteira, por qualquer placar, a partida vai para prorrogação. Um empate em um eventual tempo extra leva a disputa para os pênaltis.

Campanhas

A seleção de Jaguarão garantiu o direito de fazer o jogo decisivo em casa graças ao melhor retrospecto geral na competição. Na primeira fase, liderou o grupo B com nove pontos. No mata-mata, eliminou Rio Grande e Pelotas, vencendo todas as partidas.