Turuçu goleia Jaguarão fora de casa e é campeão da Copa Costa Doce de Futsal

Edição de 2025 reuniu, pela primeira vez, seleções de cidades da Zona Sul. Frame de vídeo / Copa Costa Doce de Futsal

Turuçu é a primeira campeã da Copa Costa Doce de Futsal. Na noite de quinta (11), a equipe da Capital da Pimenta venceu novamente Jaguarão, desta vez por 6 a 2, no Ginásio do Cardeal, e garantiu o título da competição.

Comandado por Régis Oswalt, o time precisava apenas de um empate para confirmar a conquista, já que havia vencido o jogo de ida, em Turuçu, por 10 a 6. Mesmo assim, construiu nova vitória com gols de Rodrigo, Guilherme, William Bica (2) e Anderson Júnior (2). Kainã e Marcos descontaram para os donos da casa.

O gol marcado por Kainã na decisão garantiu ao jogador a artilharia isolada do torneio, com 13 gols.

Campanha quase perfeita

A superioridade de Turuçu ficou evidente desde a primeira fase. A equipe terminou a etapa inicial com a melhor campanha geral, com três vitórias e um empate, liderando o Grupo A.

Nas quartas de final, goleou Cristal e avançou com tranquilidade. A única derrota ocorreu no jogo de ida da semifinal, contra Arroio Grande. No duelo de volta, venceu no tempo normal e garantiu a classificação nos pênaltis. Na final, confirmou a superioridade com duas vitórias sobre Jaguarão.