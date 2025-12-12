Transação da SAF do Brasil de Pelotas será concluída somente em 2026

Reformas pontuais no estádio Bento Freitas devem ser as primeiras ações da SAF. Divulgação / G.E.Brasil

A conclusão da operação que transformará o Brasil de Pelotas em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) vai demorar mais do que o previsto. A expectativa inicial era finalizar o processo até o fim de dezembro, mas atrasos burocráticos devem empurrar o encerramento para janeiro de 2026.

O principal motivo do atraso foi a atualização do estatuto do clube. Embora a mudança tenha sido aprovada pelo Conselho Deliberativo e pelos associados, a ata permaneceu cerca de um mês aguardando registro em cartório, procedimento concluído apenas nesta semana.

Com o documento finalmente regularizado, o Consórcio Xavante pode avançar para a etapa de abertura do Grêmio Esportivo Brasil SAF. Segundo Fernando Ferreira, fundador da Pluri Sports, empresa responsável pela condução da negociação, o clube já entregou toda a documentação da due diligence, enquanto os contratos de compra e venda e de acionistas estão em fase final de elaboração. A previsão é concluir a operação no próximo mês.

— Já recebemos do clube os documentos da due diligence. Agora, eles estão sendo analisados pelos advogados (do Consórcio Xavante). Em paralelo, a definição do planejamento estratégico, do futuro organograma e a estrutura em si, inclusive administrativa, está em uma fase final — afirma.

Etapas finais