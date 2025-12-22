Time rio-grandino é campeão invicto da Copa Santiago de Futsal Menor

Equipe venceu o Nacional, por 2 a 1, na decisão. Divulgação / Grêmio Ball

O Grêmio Ball, equipe de futsal de Rio Grande, conquistou o título da 16ª edição da Copa Santiago de Futsal Menor, na categoria sub-17. A campanha invicta, com cinco vitórias e dois empates ao longo da competição, foi concluída no domingo (21).

— Agradeço ao grupo de atletas e a todo pessoal envolvido nessa conquista, conseguimos ser campeões de uma das maiores competições de futsal de base do Brasil de forma invicta e com grandes resultados a nosso favor. Agora é comemorar, descansar e já voltar o foco para os novos desafios de 2026 — destacou o treinador da equipe campeã, Arthur Neves.

Na primeira fase, o time aplicou duas goleadas, por 9 a 1 sobre o Assad e 8 a 0 diante do Aimoré. Em seguida, venceu o Grêmio ESPE por 6 a 0, confirmando a classificação às oitavas de final.

No mata-mata, a equipe comandada por Arthur Neves enfrentou os anfitriões do Ser Santiago. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, o Grêmio Ball garantiu a vaga com uma vitória por 3 a 2 nos pênaltis.

O desempenho ofensivo voltou a se destacar nas quartas de final, com uma goleada por 9 a 0 sobre o Sport. Já na semifinal, a classificação veio novamente nos pênaltis, após empate em 1 a 1 com o Arena das Estrelas no tempo normal.

Na final, a equipe rio-grandina venceu o Nacional, equipe que chegou à decisão com 100% de aproveitamento, por 2 a 1, e conquistou o título sub-17 de forma invicta.

Campanha do Grêmio Ball sub-17:

1ª fase

Grêmio Ball 9 x 1 ASSAD

Grêmio Ball 8 x 0 Aimoré

2ª fase

Grêmio Ball 6 x 0 Grêmio ESPE

Oitavas de final

Grêmio Ball 2 x 2 Ser Santiago

3x2 nos pênaltis

Quartas de final

Grêmio Ball 9 x 0 Sport

Semifinal

Grêmio Ball 1 x 1 Arena das estrelas

6x5 nos pênaltis

Final

Grêmio Ball 2 x 1 Nacional

Destaques individuais

Melhor ataque da competição, com 37 gols marcados, o Grêmio Ball teve o destaque individual de Erick Bandeira, artilheiro da competição, com sete gols, ao lado de Samuel Dalosto, do Nacional. Logo atrás, aparecem outros três atletas rio-grandinos — Tauã Avila, Wesley Moura e Diogo Freitas — ambos com seis bolas na rede.

Apesar do destaque ofensivo, o técnico Arthur Neves, também destaca o goleiro Antônio Antiqueira, de apenas 14 anos, que foi um dos menos vazados da competição, com apenas seis gols sofridos.

— Gostaria de exaltar a premiação dada ao nosso goleiro Antônio Antiqueira que com 14 anos foi o destaque da competição sub 17, isso só mostra o poder da nossa escola na formação de grandes atletas — afirma Neves.

Outras categorias

O Grêmio Ball também foi representado em outras quatro categorias. No sub-15 e sub-11, a equipe foi eliminada nas oitavas de final, enquanto no sub-9 o GB foi até às quartas de final. No sub-13, o time rio-grandino ficou entre os quatro melhores, sendo eliminado nos pênaltis para o AER SVS, campeão da categoria.

A competição