Técnico do Brasil de Pelotas mantém mistério sobre permanência para 2026: "Eu fiz o meu papel"

Gilson Maciel comandou o Brasil por 10 partidas. Daniel Costa / Grupo RBS

O futuro de Gilson Maciel no comando do Brasil de Pelotas segue indefinido. A final da Copa FGF, no domingo (30), foi o último jogo oficial do Xavante antes da transição para o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o que deixa incerta a permanência do treinador.

— Eu não sei o que vai acontecer. O importante é que eu fiz o meu papel, fui chamado e dei conta do recado. Se vou continuar ou não, aí é outra coisa. O importante é que eu vivi 48 dias aqui em um clube que eu amo de coração — afirmou Gilson Maciel após a conquista do título.

O técnico reconhece que a decisão não depende apenas dele, mas deixa claro o desejo de seguir no clube:

— O futuro eu não sei o que vai acontecer. Se for para continuar, vou ser o cara mais feliz, porque sou identificado e amo isso tudo. Gostaria (de ficar no Brasil), mas existe todo um processo novo.