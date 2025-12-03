Técnico do Brasil de Pelotas faz tatuagem em homenagem ao título da Copa FGF

Gilson Maciel resolveu eternizar na pele o seu primeiro título como treinador. Nesta quarta-feira (3), o comandante do Brasil de Pelotas tatuou, na perna direita, a taça da Copa FGF, conquistada no último domingo (30), no Bento Freitas.

— O sentimento é de muita felicidade por ter conquistado o título e de ter feito parte dessa história tanto que eu estou eternizando a taça na minha pele para ficar sempre essa lembrança maravilhosa do que eu vivi nesses 50 dias — disse o treinador.

A ideia de tatuar a taça surgiu no momento em que foi contratado, mas, para isso, precisava do título. Antes da partida de volta da final, o técnico pediu ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, uma foto do troféu para utilizar na preleção e também para encaminhar o desenho da arte.

— Liguei para ela (a tatuadora) no mesmo dia (do título), quase meia-noite, e disse "pode preparar", porque eu vou eternizar esse momento tão especial.

A tatuagem foi realizada no estúdio de Fernanda Vieira, filha de Hélio Vieira, coordenador técnico do Brasil, com quem Gilson Maciel mantém amizade desde a década de 1990, quando foram companheiros de time no próprio Xavante.

Gilson Maciel assumiu assumiu o Brasil no dia 14 de outubro. No comando da equipe, disputou 10 partidas, somando cinco vitórias e cinco empates, e conquistando o título invicto da Copa FGF.

Permanência para 2026

O futuro de Gilson Maciel no Bento Freitas para 2026 segue indefinido. A partida que garantiu o título foi o último jogo oficial do Xavante antes da transição para o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o que deixa incerta a permanência do treinador.

— Eu não sei o que vai acontecer. O importante é que eu fiz o meu papel, fui chamado e dei conta do recado. Se vou continuar ou não, aí é outra coisa. O importante é que eu vivi 48 dias aqui em um clube que eu amo de coração — afirmou Gilson Maciel logo após a conquista.