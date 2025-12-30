Sócios aprovam criação do Grêmio Esportivo Brasil SAF

Decisão não é apenas burocrática, ela representa o nascimento formal da Sociedade Anônima do Futebol. Gabriel Costa / GEB

O Brasil já é SAF. Em Assembleia Geral realizada na noite de segunda-feira (29), os sócios do clube aprovaram por unanimidade a criação do CNPJ do Grêmio Esportivo Brasil SAF. A decisão não é apenas burocrática, ela representa o nascimento formal da Sociedade Anônima do Futebol, consolidando a transição do modelo associativo para o empresarial.

Com a aprovação soberana dos associados, o clube ingressa agora na fase de registros. O estatuto da SAF será protocolado hoje na Junta Comercial, processo que deve ser finalizado em um prazo estimado de cinco dias úteis. Somente após a obtenção do CNPJ próprio e a conclusão desse trâmite é que a nova empresa estará apta, do ponto de vista legal, a operar de forma independente.

O caminho para a nova gestão

Embora o Brasil já seja, juridicamente, uma SAF, a operação do dia a dia ainda permanece sob o guarda-chuva do clube social. A direção executiva, encabeçada pelo presidente Vilmar Xavier, segue no comando da gestão. Para que o controle mude de mãos, o cronograma prevê novas etapas.

Registros Esportivos: Após a Junta Comercial, a SAF precisa ser registrada na Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

: Superada a fase de registros, os sócios serão convocados novamente. Desta vez, a pauta será a venda de 90% das ações da SAF. Transferência de Controle: Com a venda aprovada, o Consórcio Xavante — formado por duas empresas e pelo ex-jogador da Seleção Brasileira, Emerson da Rosa — assume oficialmente a gestão do futebol rubro-negro.





Continuidade no futebol

A expectativa é de que, ainda em janeiro, o Consórcio Xavante já esteja no comando definitivo do futebol. No entanto, a transição entre os modelos está sendo conduzida nos bastidores desde o título da Copa Ruy Carlos Ostermann.