Relação com Emerson da Rosa pode facilitar permanência de Gilson Maciel no Brasil de Pelotas para 2026

Cabeção e Puma atuaram juntos no Grêmio entre 1993 e 1994. Guaracy Andrade / José Doval / Grupo RBS

A permanência de Gilson Maciel no comando do Brasil de Pelotas em 2026 ainda é incerta, mas sua ligação com Emerson da Rosa, o "Puma", pode ser um trunfo a seu favor. O ex-jogador, que comandará o departamento de futebol rubro-negro a partir de janeiro, foi companheiro de "Cabeção" no Grêmio, onde estiveram no elenco campeão da Copa do Brasil de 1994.

Emerson é hoje o principal nome do Consórcio Xavante, grupo de investidores que está adquirindo 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brasil. A final da Copa FGF, que garantiu o título ao Xavante, marcou o último jogo oficial do clube no modelo associativo.

No cargo desde 14 de outubro, Gilson Maciel conquistou seu primeiro título como treinador de forma invicta, somando cinco vitórias e cinco empates. Quando foi anunciado, o técnico recebeu uma ligação de boas-vindas de Emerson da Rosa. Mas, após a conquista, ainda não recebeu nenhum contato.

Questionado se a campanha o credencia a seguir no comando em 2026, ele afirma que cumpriu seu papel e que, caso seja convidado, será “o cara mais feliz”.

Lembranças do Grêmio

O pelotense Emerson da Rosa chegou ao Grêmio em 1993, aos 17 anos. No ano seguinte, firmou-se no time titular e brilhou até sua transferência para o Bayer Leverkusen, em 1997.

Gilson Maciel, formado na base gremista, teve sua melhor temporada no clube justamente em 1993, quando marcou 32 gols. Em 1994, já como companheiros no elenco principal, "Cabeção" e "Puma" conquistaram juntos a Copa do Brasil. Apesar disso, o atacante atuou até as oitavas de final, antes de acertar sua transferência para o Atlas, do México.

Situação da SAF