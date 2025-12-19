Red Bull vai construir rampa de skate em Pelotas em contrapartida por descida no CAFF em Porto Alegre

Empresa montou uma mega rampa no prédio da Capital. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Red Bull construirá uma rampa de skate em Pelotas. A estrutura pública ficará na praça Palestina, em frente ao Ginásio Municipal Karosso, e será custeada integralmente pela empresa de bebidas energéticas como contrapartida ao evento promovido no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre.

A estrutura de madeira será construída em março. O valor total da rampa não foi divulgado, porém, a empresa multinacional e a produtora Youp, responsáveis pela ação na Capital, em setembro, serão as responsáveis pelo investimento.

Além de Pelotas, Viamão também receberá a mesma estrutura. Em Porto Alegre, serão revitalizadas duas pistas de skate, localizadas na Praça Zenaide e no Viaduto Imperatriz Leopoldina, popularmente conhecido como Brooklyn, no Centro Histórico. Os espaços foram escolhidos pelo governo gaúcho, que não terá nenhum custo com a atividade.

Descida no CAFF

No dia 25 de setembro, Sandro Dias, o Mineirinho, entrou para o Guinness Book ao descer da estrutura montada no prédio do CAFF. O skatista de 50 anos estabeleceu a marca de maior drop da história (70m do chão e 60m33cm da rampa) e de maior velocidade alcançada por um skate convencional (103,8 km/h).