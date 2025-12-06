Malgi joga pelo empate para conquistar título inédito da Série Ouro

Malgi e Celemaster decidem o título da Série Ouro de Futsal Feminino neste sábado (6), às 20h, no ginásio Schimitão, em Uruguaiana. As pelotenses tem a vantagem do empate para conquistar o título inédito, já que venceu na ida por 3 a 2.
Para conquistar o décimo título consecutivo, a Celemaster precisa vencer no tempo normal e na prorrogação. O empate em um eventual período extra leva a disputa para os pênaltis.
Campanhas
As duas equipes terminaram a primeira fase na liderança de seus grupos. A Malgi avançou com 100% de aproveitamento em quatro partidas, enquanto a Celemaster somou três vitórias e um empate.
Nas quartas de final, ambas garantiram a classificação com duas vitórias. Na semifinal, a Malgi precisou do tempo extra para superar o Imigrante, após ganhar o jogo de ida e perder a volta no tempo normal. A Celemaster, por sua vez, venceu os dois confrontos contra o Ideau Feminy, assegurando a melhor campanha geral e, consequentemente, o direito de decidir a final em casa.