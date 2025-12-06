Malgi joga pelo empate para conquistar título inédito da Série Ouro

Equipes também decidiram a Liga Gaúcha nesta temporada. Fernanda Malfussi / Divulgação Celemaster

Malgi e Celemaster decidem o título da Série Ouro de Futsal Feminino neste sábado (6), às 20h, no ginásio Schimitão, em Uruguaiana. As pelotenses tem a vantagem do empate para conquistar o título inédito, já que venceu na ida por 3 a 2.

Para conquistar o décimo título consecutivo, a Celemaster precisa vencer no tempo normal e na prorrogação. O empate em um eventual período extra leva a disputa para os pênaltis.

Leia Mais Brasil vence a Espanha e avança à final da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Campanhas

As duas equipes terminaram a primeira fase na liderança de seus grupos. A Malgi avançou com 100% de aproveitamento em quatro partidas, enquanto a Celemaster somou três vitórias e um empate.