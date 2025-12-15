Lutador pelotense é vice-campeão mundial de jiu-jitsu em Las Vegas

O lutador pelotense Gabriel Brod conquistou, no último sábado (13), o vice-campeonato mundial de jiu-jitsu. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, o atleta competiu na categoria faixa preta meio-pesado, sem kimono, na competição organizada pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF).
Para chegar à final, Brod venceu quatro lutas com duas vitórias por finalização, uma por katagatame e outra com ataque de perna, além de dois triunfos por pontos. Na decisão, o pelotense foi superado pelo polonês Pawel Jaworski.
Com a campanha no Mundial, o atleta entrou para o top-10 do ranking mundial peso por peso da IBJJF na faixa preta. Em 2021, Brod já havia sido destaque no tatame do Mundial. Ainda na faixa roxa, o pelotense conquistou a medalha de ouro na categoria meio-pesado.