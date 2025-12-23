Lojas, estacionamento e complexo de beach sports: as novas receitas que o São Paulo-RG planeja para 2026

Nova diretoria pretende viabilizar recursos a partir de áreas do estádio Aldo Dapuzzo. João Pedro Figueiredo / S.C. São Paulo

Igor Pazin e Matheus Almeida comandarão o São Paulo-RG pelos próximos dois anos com a missão de reequilibrar as finanças do clube. Entre as ações prioritárias estão a geração de novas receitas, a requalificação do estádio Aldo Dapuzzo e a retomada das categorias de base.

Para reduzir uma dívida estimada em cerca de R$ 9 milhões, a nova presidência pretende firmar parcerias para reestruturar as lojas localizadas na fachada do clube, com o objetivo de disponibilizá-las para locação.

No mesmo modelo, a diretoria projeta captar aproximadamente R$ 120 mil para a construção de um complexo de beach sports no espaço onde ficavam as antigas piscinas. Inicialmente, o local seria aberto, mas a ideia é fechá-lo futuramente e até incluir camarotes.

Outra proposta é a implantação de um estacionamento com cancelas na entrada das sociais, na avenida Presidente Vargas, com capacidade para 30 veículos. A medida é considerada essencial para valorizar os demais empreendimentos planejados. A longo prazo, também está prevista a instalação de painéis de LED na fachada do estádio, destinados à divulgação de patrocinadores.

Estádio Aldo Dapuzzo

As intervenções no Aldo Dapuzzo são tratadas como emergenciais. A diretoria planeja revitalizar diferentes espaços do estádio para melhorar as condições de trabalho dos profissionais e o conforto dos torcedores. A principal prioridade é a recuperação da quarta torre de iluminação, que ficou isolada durante a disputa da Terceirona de 2025, para viabilizar novamente a realização de jogos noturnos.

Outra frente de atuação envolve o cuidado com o gramado. Para isso, a proposta é buscar um novo local para os treinamentos das equipes profissional e de base, deixando o campo principal exclusivamente para as partidas. Uma das possibilidades em estudo é a utilização de uma área do 6º GAC, localizada a poucos metros do estádio, em uma negociação que pode avançar nas próximas semanas.

Categorias de base

A nova diretoria pretende reativar as categorias de base do clube por meio da criação de um CNPJ próprio para a escolinha Meninos do Parque. A meta é alcançar cerca de 150 jovens matriculados.

Sócios