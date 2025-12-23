Igor Pazin é aclamado presidente do São Paulo-RG 

Igor Pazin é o novo presidente do São Paulo-RG para o biênio 2026/2027. A eleição, realizada nesta segunda-feira (22), aclamou a chapa única, com Matheus Almeida como vice-presidente.
O pleito marcou a estreia do novo estatuto do clube, que ampliou o direito ao voto aos associados em dia há pelo menos 12 meses. Até então, apenas integrantes do Conselho Deliberativo participavam da escolha da presidência.
— Sei que é uma responsabilidade muito grande, que é necessário ter coragem para assumir o clube na situação que ele se encontra hoje, na terceira divisão, com muitas dificuldades, mas acho que é possível fazer um novo São Paulo. Precisamos construir um clube que o torcedor tenha orgulho e acredito que vamos alcançar os nossos objetivos com a união de todos — afirma o novo presidente.
Pazin sucede Paulo Costa, que esteve à frente do São Paulo-RG desde 2023. O novo presidente assume com o desafio de equilibrar as finanças do rubro-verde, que acumula cerca de R$ 9 milhões em dívidas. Dentro de campo, o Leão do Parque disputará a Terceirona pelo quarto ano consecutivo, com início previsto para setembro.
Nova diretoria
Além da estrutura executiva, o clube contará com diretores em quatro áreas: futebol, financeiro, administrativo e patrimônio. Conforme Pazin, os nomes serão divulgados nas próximas semanas.