Gaúcho de Santa Vitória do Palmar é bicampeão da Liga Nacional de Futsal pelo Jaraguá

O gaúcho Yuri Acosta foi campeão da Liga Nacional de Futsal pelo Jaraguá, no último sábado (13). A vitória por 3 a 0 diante do Corinthians marcou o segundo título consecutivo da equipe, que tem o ex-atleta, natural de Santa Vitória do Palmar, como auxiliar de preparação física e supervisor das categorias de base desde 2024.

A conquista foi a sexta do clube catarinense, que ultrapassou a ACBF e se tornou o maior vencedor da Liga Nacional de Futsal. Conforme Acosta, o hexacampeonato em casa teve um gosto especial:

— Há 15 anos o Jaraguá não decidia uma final em casa. Então teve um gostinho especial por ser dentro da nossa Arena, onde nós temos a maior média de público do futsal brasileiro. Teve um gostinho especial também por ser o hexacampeonato, deixando Carlos Barbosa, que é uma das maiores potências, junto do Jaraguá, com cinco títulos e nós com seis títulos da Liga Nacional.

A boa fase do Jaraguá vem desde a última temporada, quando quebrou um jejum de 14 anos e conquistou o título da LNF, após vencer o Praia Clube, nos pênaltis.

— É um bicampeonato de uma das competições mais difíceis do mundo. É um feito a se dar um valor enorme. O sentimento é de dever cumprido. Ser bicampeão em um clube que volta a brigar para ser o melhor clube do mundo novamente só me deixa mais orgulhoso e feliz por saber que as coisas que estão acontecendo, fruto do que a gente trabalha no dia a dia — afirma.

Trajetória

Yuri Acosta iniciou a carreira profissional de futsal em 2002, passando por diversos clubes do futebol brasileiro e da República Tcheca. O ala chegou ao Jaraguá em 2015, onde permaneceu por quatro temporadas. Sua última equipe no Brasil foi o Blumenau, onde trabalhou com o técnico Xande Melo.

Em 2024, já aposentado das quadras, recebeu o convite para retornar ao Jaraguá como supervisor das categorias de base e auxiliar do preparador físico João Romano, que atua na seleção brasileira. Meses depois, Xande Melo, comandante da equipe principal, convidou Acosta para integrar a comissão técnica, cargo que ocupou até outubro.

— Em março (de 2024), me tornei auxiliar técnico, auxiliar de preparação física e supervisor de categorias de base. Eu estava em três funções e acabei voltando para duas. Continuo como supervisor de todas as categorias de base e auxiliar de preparação física