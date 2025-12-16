Gaúcha Nicole Silveira fica em 17º em etapa da Copa do Mundo de Skeleton

Rio-grandina conquistou o melhor resultado do Brasil em esportes no gelo nos Jogos Olímpicos de 2022. Divulgação / Korea Bobsleigh and Skeleton Federation

A gaúcha Nicole Silveira, natural de Rio Grande, voltou a competir pela Copa do Mundo de Skeleton 2025/2026 na última sexta-feira (12), em Lillehammer, na Noruega, mas não conseguiu repetir o desempenho das últimas temporadas. Na segunda etapa do circuito, a brasileira terminou na 17ª colocação.

Nicole somou o tempo de 1min45s48 após as duas descidas. Na primeira, apresentou boa recuperação e encerrou em 12º lugar, mas não manteve o mesmo ritmo na segunda parte da prova. A vitória ficou com a austríaca Janine Flock, que marcou 1min44s31. A britânica Tabitha Stoecker levou a prata, com 1min44s49, enquanto o bronze foi para a belga Kim Meylemans, esposa da brasileira, com 1min44s56.

É a primeira vez desde o fim da temporada 2023/2024 que Nicole Silveira disputa duas etapas consecutivas fora do top 10. Apesar do desempenho abaixo do esperado, a situação da brasileira no ranking internacional segue confortável. Com os 88 pontos somados em Lillehammer, Nicole chegou a 184 e ocupa a 22ª posição geral, o que, neste momento, garante ao Brasil uma vaga olímpica individual para os Jogos de Inverno de Milano Cortina 2026.

Próxima etapa

A Copa do Mundo de Skeleton 2025/2026 agora segue para Sigulda, na Letônia, que receberá duas etapas consecutivas, na quinta-feira (18), às 13h, e na sexta-feira (19), às 9h.