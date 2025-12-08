"Foi um dos piores dias da minha vida": por vaga na Copa do Brasil, presidente de clube gaúcho revela torcida pelo Inter na Série A

Guarany de Bagé foi até a segunda fase da Copa do Brasil deste ano. Deborah Melo / Acesso Imagens

O Guarany de Bagé está classificado para a Copa do Brasil pela segunda vez na sua história, e pelo segundo ano consecutivo, contando com a ajuda do Inter. Com a permanência do Colorado na Série A, a vaga na competição nacional retorna ao Gauchão e fica com o Alvirrubro.

A classificação acontece devido a mudança no regulamento da Copa do Brasil, que dá a vaga automática a todos os clubes que disputam a Série A. Com isso, apenas as equipes que não estão na elite nacional precisam conquistar vaga por meio do desempenho nos campeonatos estaduais.

O presidente do Guarany, Tato Moreira, descreveu o domingo (7), data da rodada final do Brasileirão, como um dos dias mais tensos de sua vida.

— Foi um dos piores dias da minha vida (o domingo). Sofrer por um time que não é o teu, é muito difícil — conta.

Segundo Moreira, toda a direção do clube acompanhou a rodada decisiva junta, na torcida pela permanência do Inter, resultado que garantiria a vaga do Guarany.

— Toda a direção vinha fazendo conta e prognóstico. Estávamos reunidos (no momento do jogo). Os que não estavam, a gente falava pelo WhatsApp. Foi mais desgastante para nós que para os próprios colorados — relata.

Tato Moreira é presidente do Guarany desde 2018. Diego Oyarzábal / Guarany FC

Até o intervalo das partidas o Inter figurava na zona de rebaixamento. Nos últimos 45 minutos, a sequência de gols em diferentes jogos alterava constantemente a configuração do Z4, gerando um sofrimento a mais para quem estava torcendo pelo Colorado.

— Aquele negócio de faz um gol, passa, faz outro gol, fica, aquilo foi de matar. Eu nunca passei isso com o Guarany — afirma o presidente.

No final, o Inter venceu o Bragantino por 3 a 1 e contou com uma combinação de resultados que o manteve na elite e garantiu uma injeção de mais de R$ 800 mil aos cofres do Guarany, recurso pouco abaixo do que a equipe recebe para disputar o Gauchão.

— Jogar uma Copa do Brasil, a segunda seguida, a nível histórico nem se fala o quanto é importante, a nível financeiro mais ainda. Eu digo sempre que a cada ano que o Guarany se manter no Gauchão equivale a três estruturalmente. Imagina com uma Copa do Brasil — avalia Moreira, amigo pessoal de Alessandro Barcellos, presidente do Inter.

— Eu sei o quanto esse senhor (Barcellos) sofreu, o quanto o futebol tem sido cruel com ele, mas graças a Deus deu tudo certo e ele tem um ano para se recuperar — afirma.

Entenda o critério de vagas

O Rio Grande do Sul tem direito a cinco vagas para Copa do Brasil através do Gauchão. Com os times da Série A automaticamente classificados, o cenário muda conforme a quantidade de gaúchos na elite nacional em 2026.