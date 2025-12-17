Ex-Brasil de Pelotas é vice-campeão da Copa Intercontinental com o Flamengo

Atacante fez sua última partida pelo rubro-negro. Adriano Fontes / Flamengo / Divulgação

O Flamengo foi vice-campeão da Copa Intercontinental nesta quarta (17). No elenco que perdeu para o PSG nos pênaltis por 2 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo normal, está o atacante Juninho, ex-jogador do Brasil de Pelotas.

Juninho chegou ao Brasil em 2017, por empréstimo do Athletico Paranaense. Pelo Xavante, disputou 28 partidas entre Gauchão, Série B e Primeira Liga, com dois gols marcados e uma assistência.

O atacante desembarcou no Flamengo nesta temporada, após passagens por clubes de Portugal e do Azerbaijão. Ao todo, participou de 32 jogos e marcou quatro gols. Apesar de não ter sido utilizado pelo técnico Filipe Luís na Copa Intercontinental, Juninho ficou no banco de reservas nas três partidas da competição.