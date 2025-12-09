Equipe feminina do Pelotas realiza seletivas para a temporada de 2026; veja como participar

As atletas selecionadas passarão a integrar as equipes que representarão o Pelotas ao longo de 2026. Divulgação / E.C. Pelotas/Lobas

O departamento feminino do Pelotas, conhecido como Lobas, abriu inscrições para duas seletivas que vão definir parte das equipes da base para a temporada de 2026. A iniciativa é voltada para jovens entre sete e 17 anos (nascidas de 2009 a 2019).

As avaliações acontecem no domingo (14) e no dia 11 de janeiro, no CT Parque Lobão. Em ambos os dias, os testes estão programados para acontecer das 9h às 12h. As inscrições são realizadas de forma antecipada, através do formulário.

As atletas selecionadas passarão a integrar as equipes que representarão o Pelotas ao longo de 2026. No próximo ano, o clube completa 30 anos de atuação do departamento feminino — mais antigo do Brasil em atividade ininterrupta.

Conforme o coordenador das Lobas, Marcos Planela, o desempenho da equipe dentro de campo está relacionado com a importância dada na formação das jovens não só como atletas, mas também como pessoa:

— Temos a formação dentro e fora do campo, dando muito valor ao aspecto que trabalhamos com estudantes-atletas, nessa ordem. Embora o Pelotas tenha resultados, sem falsa modéstia, expressivos, em termos competitivos, esse aspecto da formação delas enquanto estudante e atleta sempre foi uma coisa muito presente e importante para nós.

Para o ano do trigésimo aniversário, as Lobas terão a ativação das categorias sub-9 e sub-17, além de manter equipes sub-11, sub-13, sub-15, trabalhando com cerca de 100 atletas.

Serviço