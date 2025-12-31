Emerson da Rosa visitará Pelotas pela primeira vez após compra da SAF do Xavante 

Ex-jogador já conversou com os conselheiros do clube de forma virtual em outubro. Daniel Costa / Grupo RBS

Principal nome do Consórcio Xavante, o pelotense Emerson da Rosa visitará sua cidade natal pela primeira vez desde a confirmação da compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brasil. O ex-jogador participará de uma entrevista coletiva na próxima quarta-feira (7), às 18h45min, no estádio Bento Freitas.

A informação foi confirmada pelo Brasil em nota oficial divulgada na noite de terça-feira (30). O ex-volante, que reside em Orlando, nos Estados Unidos, já comanda o departamento de futebol do clube desde o começo de dezembro e fará sua primeira manifestação pública sobre a nova gestão.

Além do pelotense, o Consórcio Xavante é formado pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital.

De acordo com o clube, a coletiva terá como objetivo apresentar o planejamento para a temporada de 2026 e esclarecer as perspectivas da nova gestão. A direção destaca que o momento faz parte de um processo de diálogo e transparência com torcedores, associados e conselheiros.

O Brasil projeta 2026 como um ano de reestruturação administrativa e financeira, com foco na recuperação da credibilidade, no fortalecimento da competitividade esportiva e na construção de um projeto sustentável para o futebol do clube.

Andamento da operação

A visita ocorre após a aprovação, por unanimidade, da criação do CNPJ do Grêmio Esportivo Brasil SAF, em Assembleia Geral realizada na última segunda-feira (29). A documentação já foi encaminhada à Junta Comercial, que deve concluir o registro em cerca de cinco dias úteis.

Após essa etapa, o Xavante dará início à transição junto à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e à CBF, processo que leva ao menos 30 dias para ser concluído. Paralelamente, o clube deverá preparar os contratos de compra e venda e de acionistas, transferindo 90% das ações do Grêmio Esportivo Brasil SAF para os investidores, o que concluirá a operação.



