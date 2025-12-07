"É a coroação de um trabalho de 15 anos": Malgi conquista título inédito da Série Ouro Feminina

Placar foi de 3 a 2, no jogo de volta, em Uruguaiana. Fernanda Malfussi / Divulgação

A Malgi protagonizou um feito inédito no futsal gaúcho ao conquistar, no sábado (6), seu primeiro título da Série Ouro Feminina da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

A equipe pelotense venceu a Celemaster, de Uruguaiana, por 3 a 2, no ginásio Schmittão, em Uruguaiana. O placar foi o mesmo do jogo de ida, que ocorreu em Pelotas. Os primeiros gols da final foram feitos por Fernanda e Ivana.

Com o resultado, as pelotenses encerraram a longa sequência de títulos das rivais, que buscavam a décima conquista consecutiva.

— Para nós da Malgi é a coroação de um trabalho de 15 anos no futsal feminino, nessa modalidade que é quase invisível e que a gente se propôs, lá atrás, a apostar nela, para que meninas possam jogar futsal. É o primeiro título da história da Malgi, é um sonho sonhado por muitas pessoas, voluntários, e que hoje se realiza — afirma Maurício Giusti, técnico do time.

Campanha histórica



As duas equipes terminaram a primeira fase na liderança de seus grupos. A Malgi avançou com 100% de aproveitamento em quatro partidas, enquanto a Celemaster somou três vitórias e um empate. Nas quartas de final, ambas venceram seus confrontos com duas vitórias.

Na semifinal, a Malgi precisou do tempo extra para superar o Imigrante, após vencer o jogo de ida e perder a volta no tempo normal.

A Celemaster venceu os dois jogos contra o Ideau Feminy, garantindo a melhor campanha geral e o direito de decidir a final em casa.

— Conseguimos neutralizar as potências da equipe da casa, sofremos um pouquinho, tivemos sorte, e no final deu tudo certo. Agora vamos comemorar com intensidade, porque a comunidade de Pelotas merece, por tudo que sofre, falta de investimento e dificuldades — comenta o técnico.

"Vamos traçar novos objetivos"

Após o título inédito, Giusti enfatiza que o time deve iniciar um novo ciclo de preparação com o foco na próxima temporada.

— Depois de comemorar, vamos traçar novos objetivos. A certeza é que a Malgi deve jogar novamente a Liga Feminina de Futsal — concluí.