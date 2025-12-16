Copa FGF, Divisão de Acesso e Terceirona: confira o calendário do futebol gaúcho para 2026

Dupla Bra-Pel disputará a Divisão de Acesso. Heitor Araujo / AI ECP / Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, na noite de segunda-feira (15), o calendário oficial das competições para 2026. Além do Gauchão, o cronograma destaca a Copa FGF, no primeiro semestre, e a Divisão de Acesso e a Terceirona, no segundo.

O Gauchão será disputado entre 10 de janeiro e 8 de março. Na sequência, a Copa FGF será a primeira competição do calendário estadual, com 14 datas programadas entre 6 de maio e 29 de julho.

A Divisão de Acesso terá 18 datas — três a menos que neste ano —, e acontecerá de 2 de agosto a 31 de outubro. Na primeira fase, as equipes enfrentam adversários de outras chaves em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, disputado em jogos de ida e volta.

Já a Terceirona contará com 13 datas, com partidas previstas entre 6 de setembro e 29 de novembro. A fórmula de disputa ainda depende do número de clubes confirmados, mas a tendência é a formação de dois grupos regionalizados, com os dois melhores de cada avançando para o mata-mata.

Recopa Gaúcha